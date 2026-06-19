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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Đêm không mưa, ngày nắng nóng

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 38 độ C.

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