Gần 30 năm đưa nước mắm Hà Tĩnh vươn tầm quốc gia

Tháng 4/2026 có lẽ là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, khi nước mắm Luận Nghiệp chính thức được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Gần 30 năm bền bỉ với nghề, cuối cùng những giọt nước mắm quê hương đã có được một dấu mốc mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới.