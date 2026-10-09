Hoàn thiện quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Sáng 9/10, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các nội dung về quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương.

Đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng Dự thảo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Theo đó, việc lập quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước theo chỉ tiêu phòng chống lũ; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, ưu tiên cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo kết quả xây dựng Dự thảo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Chủ động dự báo về khả năng cung cấp nguồn nước và có giải pháp điều tiết nước trong điều kiện thời tiết bình thường và điều kiện thời tiết bất thường, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu; là cơ sở pháp lý để đơn vị quản lý, khai thác công trình và các cơ quan liên quan cùng thực hiện vận hành điều tiết hằng năm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi một số nội dung tại cuộc họp.

Dự thảo quy trình vận hành tập trung vào các nội dung chính, gồm: quy định vận hành cửa van; vận hành hồ chứa trong mùa lũ, mùa kiệt và các tình huống khẩn cấp; công tác cảnh báo khi vận hành xả lũ trong điều kiện bình thường và tình huống khẩn cấp; chế độ quan trắc, cung cấp thông tin khí tượng thủy văn; quy định về vận hành điều tiết xả tràn.

Dự thảo cũng đã xác định mực nước hồ trong điều kiện không có lũ và mực nước cần chủ động xả sớm đón lũ. Đồng thời, quy định cụ thể các trường hợp Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh chủ động vận hành xả tràn; các trường hợp phải vận hành thực hiện theo lệnh của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Lãnh đạo xã Cẩm Duệ phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung của Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ nhằm hoàn thiện quy trình theo hướng chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm an toàn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, nhằm bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho người dân, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kết luận cuộc họp.

Cần hoàn thiện quy trình trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, cụ thể hóa các số liệu, dữ liệu và xây dựng các kịch bản vận hành chi tiết.

Trong đó, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế, pháp lý và tác động xã hội; xem xét toàn diện diễn biến thời tiết, tình hình ngập lụt vùng hạ du, phương án điều tiết và lưu lượng xả nước ở từng thời điểm, từng tình huống. Các phương án vận hành phải được tính toán, định lượng cụ thể, có cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình vận hành, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, tham mưu ban hành quy trình trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tính khả thi, an toàn và bền vững trong quá trình vận hành hồ chứa.