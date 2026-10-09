Tứ Mỹ khuyến khích phát triển nuôi hươu sao

Trong khu chuồng trại của gia đình anh Nguyễn Công Lành ở thôn Trà Mỹ, xã Tứ Mỹ, gần 30 con hươu đang được chăm sóc theo quy trình bài bản.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Lành nhận thấy đây là loài vật nuôi rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, ít dịch bệnh và mang lại giá trị kinh tế cao. Trung bình mỗi năm, gia đình thu về trên 300 triệu đồng từ chăn nuôi hươu. Năm 2026, được sự tiếp sức từ chính sách hỗ trợ của địa phương, anh tiếp tục đầu tư cơi nới chuồng trại để tăng đàn.

Kết hợp nuôi nhốt và chăn thả trong vườn, mô hình nuôi hươu của anh Nguyễn Công Lành, thôn Trà Mỹ đang mang lại thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng

Anh Nguyễn Công Lành chia sẻ: “Hiện gia đình nuôi gần 30 con hươu, nhưng thông thường số lượng dao động từ 30 đến 40 con, thậm chí vào mùa sinh sản có thể nhiều hơn. Tôi chủ yếu nuôi hươu giống cung cấp cho bà con trong vùng nên lợi nhuận khá cao mà công chăm sóc lại không quá vất vả. Hiện nay, gia đình đang chuẩn bị mở rộng thêm các ô chuồng và bãi chăn thả tự nhiên phía sau nhà để tiếp tục phát triển đàn hươu”.

Là vùng đất giàu truyền thống, không riêng gì anh Lành mà nhiều hộ dân ở xã Tứ Mỹ cũng đang mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình. Trước đây, cũng ở thôn Trà Mỹ gia đình bà Lê Thị Quế chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ với đàn gà và vài con lợn. Bốn năm trước, nhận thấy hiệu quả vượt trội từ con hươu sao, bà quyết định chuyển đổi sang đầu tư chuồng trại chăn nuôi hươu. Đến nay, tổng đàn của gia đình duy trì ổn định từ 15 đến 20 con. Sau 4 năm gầy đàn, năm thứ 3 bà đã thu về 150 triệu đồng và đến năm thứ 4 con số này đã đạt gần 200 triệu đồng.

Bà Lê Thị Quế dự kiến sẽ mở rộng quy mô, phát triển đàn hươu của gia đình để tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, bà Lê Thị Quế cho biết: “Tôi quyết định sẽ tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi hươu. Ngoài việc tăng nguồn thu cho gia đình, tôi rất mong muốn tạo thêm cơ hội việc làm cho nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, giúp mọi người có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”.

Nhằm khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, năm 2026, xã Tứ Mỹ đã ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính sách được triển khai dựa trên việc lồng ghép nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, vốn từ các chương trình, dự án, tín dụng ưu đãi, nguồn xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân. Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 25 triệu đồng khi xây dựng mô hình 6 ô chuồng và 50 triệu đồng đối với mô hình xây dựng mới 10 ô chuồng. Đòn bẩy kịp thời này đã tiếp thêm động lực để bà con an tâm mở rộng sản xuất.

Gia đình ông Lê Mai Lâm (thôn Thanh Bình) trước đây phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp gồm nuôi ong, nuôi cá, gia súc, gia cầm và một vài con hươu sao. Sau khi nhận khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ xã Tứ Mỹ, ông đã mạnh dạn đầu tư thêm 10 ô chuồng để tập trung phát triển đàn hươu. Ông Lâm phấn khởi: “So với các loại vật nuôi khác, hươu sao vượt trội hơn hẳn về nhiều mặt. Vườn nhà rộng, cỏ và các loại lá cây làm thức ăn cho hươu rất dồi dào nên vừa tiết kiệm được chi phí đầu vào, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Tính đến tháng 9 năm 2026, toàn xã Tứ Mỹ đã có 843 hộ chăn nuôi với tổng đàn đạt hơn 4.817 con, tăng 716 con so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong năm 2026, có 36 hộ đăng ký xây dựng mô hình quy chuẩn, bao gồm 18 mô hình 10 ô chuồng và 18 mô hình 6 ô chuồng; hiện đã cấp kinh phí cho 25 mô hình. Chăn nuôi hươu không chỉ là sinh kế mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn khởi sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Thành Nam (áo trắng) - Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, kiểm tra mô hình nuôi hươu của gia đình ông Lê Mai Lâm sau khi nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ UBND xã.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Nguyễn Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả của các hộ gia đình đã thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Từ đó, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những mô hình đang phát huy tốt hiệu quả, đồng thời nhân rộng thêm các mô hình mới, quyết tâm đưa con hươu sao trở thành vật nuôi chủ lực trong cơ cấu kinh tế của địa phương”.

Có thể thấy, sự đồng lòng giữa chủ trương đúng đắn của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên làm giàu của người dân đang mở ra triển vọng tươi sáng cho nghề nuôi hươu sao tại xã Tứ Mỹ. Từ những chuồng trại quy chuẩn cho đến các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, Tứ Mỹ không chỉ khẳng định vị thế của vùng đất nuôi hươu truyền thống mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một miền quê nông thôn mới trù phú, bền vững.