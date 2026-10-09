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Lạc vụ đông bén rễ, kỳ vọng nguồn giống chất lượng cho mùa mới

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Bằng việc áp dụng kỹ thuật sản xuất bài bản, nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kỳ vọng diện tích lạc vụ đông không chỉ cho năng suất tốt mà còn tạo nguồn giống chất lượng cho mùa vụ tới.

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Những ngày này, trên cánh đồng sản xuất lạc vụ đông thuộc thôn Xuân Viên, xã Nghi Xuân, không khí lao động sản xuất trở nên nhộn nhịp. Với người dân địa phương, sản xuất lạc vụ đông không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn là bước chuẩn bị quan trọng, hướng tới tạo nguồn giống chất lượng, phục vụ sản xuất vụ xuân.
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Từ năm 2025, xã Nghi Xuân phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai mô hình trồng lạc vụ đông. Theo đó, người dân được hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Năm nay, diện tích lạc vụ đông ước tính khoảng 10ha với hơn 40 hộ dân tham gia.
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Bà Phan Thị Vân (thôn Xuân Viên, xã Nghi Xuân) chia sẻ: “Sản xuất lạc vụ đông khó hơn vụ xuân bởi thời tiết đầu vụ thường có mưa, đất ẩm, sau đó nhiệt độ xuống thấp khiến cây lạc sinh trưởng chậm. Vì vậy, từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc đều phải kỹ hơn, nhất là bảo đảm đất tơi xốp, thoát nước tốt. Gia đình tôi trồng khoảng 2 sào lạc L14. Thời điểm này, một số diện tích đã phân nhánh thứ nhất nên tôi tranh thủ tỉa dặm, làm cỏ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt".
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Nhằm hạn chế tác động của thời tiết bất lợi, 100% diện tích lạc vụ đông được phủ nilon. Biện pháp này giúp giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, giữ nhiệt cho đất, tạo điều kiện thuận lợi để cây lạc bén rễ, sinh trưởng trong giai đoạn đầu vụ.
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Cùng với một số diện tích đã bắt đầu phân nhánh thứ nhất, nhiều diện tích khác trên cánh đồng thôn Xuân Viên được người dân xuống giống cách đây hơn 1 tháng đang trong giai đoạn ra hoa và phát triển bộ rễ khá tốt.
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Ông Hoàng Văn Châu (thôn Xuân Viên, xã Nghi Xuân) chia sẻ: "Gia đình tôi làm gần 2 sào với giống L14. Sau hơn 1 tháng xuống giống, hiện nay cây đã phát triển rất tốt, nhiều cây bắt đầu ra hoa. Thời điểm này, tôi tập trung vun luống, làm cỏ, đồng thời bón thúc thêm để cây có thể phát triển tốt hơn".
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Vùng đất Xuân Viên được đánh giá phù hợp với sản xuất lạc vụ đông nhờ địa hình cao, ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Lạc vụ đông có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày, tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu và khung thời vụ tại địa phương. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, người dân vẫn chủ động các phương án chăm sóc, bảo vệ cây trồng ngay từ đầu vụ.
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Theo đánh giá của Phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân, lạc vụ đông bước đầu sinh trưởng tương đối đồng đều. Năm 2026, địa phương kỳ vọng sản lượng ước đạt khoảng 24 tấn.

Cùng với đồng hành về giống, chuyển giao kỹ thuật, chúng tôi cũng sẵn sàng "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con trong từng khâu sản xuất, với hy vọng mang lại mùa vụ đạt năng suất, chất lượng. Bên cạnh phần lớn diện tích giống L14 đang sinh trưởng tốt, hiện chúng tôi tiếp tục tỉa dặm một số diện tích giống L20, góp phần bổ sung nguồn giống cho vụ mới.

Sự đồng hành của địa phương, cán bộ chuyên môn và người dân sẽ là điều kiện quan trọng để mô hình được thực hiện đúng quy trình, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Trần Thị Quỳnh Nga - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ

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Tags:

#Lạc vụ đông #sản xuất lạc vụ đông #Sản xuất lạc giống #Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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