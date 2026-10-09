Lạc vụ đông bén rễ, kỳ vọng nguồn giống chất lượng cho mùa mới

Hà Tĩnh công bố 9 điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản 05/10/2026 16:00 Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Nông nghiệp tuần hoàn - hướng đi bền vững cho nông dân 05/10/2026 13:00 Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 350 sản phẩm OCOP vào năm 2030 05/10/2026 12:00 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh 05/10/2026 05:06 Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những đàn vịt thả đồng sau mùa gặt ở Hà Tĩnh 04/10/2026 15:35 Sau vụ hè thu, đồng ruộng trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho những đàn vịt, giúp người dân Hà Tĩnh giảm chi phí chăn nuôi, tăng thêm thu nhập.

Thời tiết thất thường, người nuôi tôm lo phòng dịch bệnh 04/10/2026 14:19 Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.

Phụ nữ Gia Hanh tìm hướng mới từ nghề nuôi hươu 03/10/2026 15:31 Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Kỳ Khang tạo đồng thuận trong quy tập mộ, mở đường tích tụ ruộng đất 03/10/2026 14:39 Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.

Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 03/10/2026 11:00 Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan 03/10/2026 10:16 Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.

Hà Tĩnh rốt ráo khoanh vùng, dập các ổ dịch gia súc, gia cầm 02/10/2026 14:43 Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Từ đất muối bỏ hoang đến vùng nuôi tôm tiền tỷ 02/10/2026 14:40 Chuyển đổi đất muối bỏ hoang thành khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đang từng bước mang lại lợi nhuận lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Khảo sát "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế tập thể của Hà Tĩnh 02/10/2026 14:26 Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát tại cơ sở để thu thập thông tin, đánh giá hoạt động của các HTX, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể.

Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê 01/10/2026 13:51 Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.

Ngành NN&MT Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh 01/10/2026 09:12 Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Hà Tĩnh khống chế dịch tả lợn châu Phi trong diện hẹp, ổn định nguồn cung thịt cuối năm 30/09/2026 15:00 Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.

Nhân rộng diện tích cam giòn, nâng tầm giá trị kinh tế vườn đồi ở Đồng Lộc 30/09/2026 15:00 Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cận cảnh dự án hơn 350 tỷ đồng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sắp hoàn thành 30/09/2026 13:59 Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.

Hà Tĩnh tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp 30/09/2026 09:03 Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc 30/09/2026 05:10 Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.

“Quả ngọt” trong phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Vũ Quang 29/09/2026 14:41 Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.

Hà Tĩnh tăng cường giám sát tàu cá qua cảng, góp phần chống khai thác IUU 28/09/2026 13:25 Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 28/09/2026 05:16 Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.

Cá chạch "lên bè", mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình 26/09/2026 11:45 Tận dụng lợi thế mặt nước, hội viên nông dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đang thử sức với mô hình nuôi cá chạch lồng bè theo hướng liên kết, từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế mới.

Phân loại rác tại nguồn để làm phân bón, giảm áp lực cho nhà máy xử lý rác 26/09/2026 08:41 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang phân loại, tận dụng rác hữu cơ ngay từ nguồn, biến chất thải thành phân bón và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

Tập trung tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cuối năm 24/09/2026 13:58 Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.