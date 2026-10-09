Lạc vụ đông bén rễ, kỳ vọng nguồn giống chất lượng cho mùa mới

(Baohatinh.vn) - Bằng việc áp dụng kỹ thuật sản xuất bài bản, nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kỳ vọng diện tích lạc vụ đông không chỉ cho năng suất tốt mà còn tạo nguồn giống chất lượng cho mùa vụ tới.
Bà Phan Thị Vân (thôn Xuân Viên, xã Nghi Xuân) chia sẻ: “Sản xuất lạc vụ đông khó hơn vụ xuân bởi thời tiết đầu vụ thường có mưa, đất ẩm, sau đó nhiệt độ xuống thấp khiến cây lạc sinh trưởng chậm. Vì vậy, từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc đều phải kỹ hơn, nhất là bảo đảm đất tơi xốp, thoát nước tốt. Gia đình tôi trồng khoảng 2 sào lạc L14. Thời điểm này, một số diện tích đã phân nhánh thứ nhất nên tôi tranh thủ tỉa dặm, làm cỏ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt".
Ông Hoàng Văn Châu (thôn Xuân Viên, xã Nghi Xuân) chia sẻ: "Gia đình tôi làm gần 2 sào với giống L14. Sau hơn 1 tháng xuống giống, hiện nay cây đã phát triển rất tốt, nhiều cây bắt đầu ra hoa. Thời điểm này, tôi tập trung vun luống, làm cỏ, đồng thời bón thúc thêm để cây có thể phát triển tốt hơn".
Cùng với đồng hành về giống, chuyển giao kỹ thuật, chúng tôi cũng sẵn sàng "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con trong từng khâu sản xuất, với hy vọng mang lại mùa vụ đạt năng suất, chất lượng. Bên cạnh phần lớn diện tích giống L14 đang sinh trưởng tốt, hiện chúng tôi tiếp tục tỉa dặm một số diện tích giống L20, góp phần bổ sung nguồn giống cho vụ mới.
Sự đồng hành của địa phương, cán bộ chuyên môn và người dân sẽ là điều kiện quan trọng để mô hình được thực hiện đúng quy trình, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.
Bà Trần Thị Quỳnh Nga - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
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