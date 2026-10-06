2 sản phẩm nước mắm Hà Tĩnh vào bảng xếp hạng ngon nhất thế giới

14/17 vị trí của bảng xếp hạng nước mắm ngon nhất thế giới (Best Fish Sauces in the World) thuộc về Việt Nam, theo Chuyên trang TasteAtlas - mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới vừa cập nhật.

Các sản phẩm Việt trong bảng xếp hạng trải từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Tĩnh đến Phú Quốc (An Giang), Phan Thiết (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa) và TP.HCM. Ba vị trí còn lại thuộc về các sản phẩm đến từ Thái Lan và Anh.

Sản phẩm nước mắm Phú Khương do HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) sản xuất xếp thứ 5/17 nước mắm ngon nhất thế giới.

Dẫn đầu là thương hiệu Lê Gia đến từ Thanh Hóa với 5/5 điểm. Red Boat - 50°N Phamily Reserve Classic của Phú Quốc và Hoàng Gia - Nước Mắm của TP.HCM cùng đạt 4,9/5 điểm.

Các sản phẩm còn lại gồm Quang Hải - Chắt Cá Thu 35 Độ Đạm (Hải Phòng), Phú Khương (Hà Tĩnh); Khải Hoàn và Thanh Quốc (Phú Quốc), Liên Thành (TP.HCM); Tĩn (Phan Thiết); Huỳnh Khoa; 584 Nha Trang; Ông Kỳ; Vạn Phần và Luận Nghiệp (Hà Tĩnh).

Sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp do HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng sản xuất vinh dự lọt bảng xếp hạng của TasteAtlas.

3 đại diện ngoài Việt Nam gồm Squid Brand Gold Label Premium Fish Sauce của Thái Lan ở vị trí thứ 15, Windmill Organics của Anh và Megachef của Thái Lan ở hai vị trí cuối.

Theo chuyên trang ẩm thực, bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên đánh giá từ cộng đồng người dùng. Hệ thống có các cơ chế nhằm nhận diện người dùng thực, loại bỏ đánh giá ảo cũng như những đánh giá bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa phương, đồng thời dành thêm trọng số cho những người dùng được hệ thống nhận diện là có kiến thức về ẩm thực.

HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng hiện có khoảng 3.000 chùm sành và 50 bể năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, chuyên trang này cũng lưu ý bảng xếp hạng không nên được xem là kết luận cuối cùng của thế giới về một món ăn hay sản phẩm. Mục đích của danh sách là giới thiệu những món ăn địa phương đáng chú ý, khơi dậy niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và sự tò mò đối với những món ăn mà người dùng có thể chưa từng thử.