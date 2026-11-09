Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự phiên thảo luận.

Sáng 9/11, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường về 4 nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh); đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh tiếp tục tham gia các nội dung quan trọng tại kỳ họp.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đầu buổi sáng, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời, biểu quyết thông qua nghị quyết với 471/471 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật và nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND các cấp.

Làm rõ trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi người làm công tác lưu trữ

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo; đồng thời tham gia một số nội dung liên quan đến tính khả thi trong xử lý đình công và phân định trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Đối với Bộ luật Lao động, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp nhận thông tin, phân công trực và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi xử lý đình công không tuân theo quy định. Theo đại biểu, đình công có thể xảy ra ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ hoặc tại doanh nghiệp có đông người lao động; trong khi đó, việc tổ chức gặp gỡ các bên trong thời hạn 12 giờ đòi hỏi phải có sự phối hợp kịp thời giữa chính quyền cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các tổ chức liên quan. Vì vậy, cần có cơ chế xử lý khẩn cấp phù hợp, bảo đảm tính khả thi của quy định.

Liên quan tới Luật Lưu trữ, đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tạo lập hồ sơ, tài liệu trong việc lập, bàn giao với trách nhiệm đầu mối, kiểm tra, tổng hợp của UBND cấp xã. Bên cạnh đó, quy định cách thức xử lý trường hợp cơ quan không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, tránh chuyển trách nhiệm quản lý tài liệu từ cơ quan tạo lập sang UBND cấp xã.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về chế độ ưu đãi ngành, nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chính sách khác đối với người làm công tác lưu trữ; giao Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện. Theo đại biểu, người làm công tác lưu trữ thường xuyên tiếp xúc với bụi, nấm mốc, hóa chất bảo quản tài liệu và các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi Điều 61 Luật Lưu trữ năm 2024 chưa quy định cụ thể về các chế độ, chính sách này. Do đó, việc bổ sung quy định là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để rà soát, quy định và thực hiện thống nhất các chế độ, chính sách phù hợp với tính chất công việc, điều kiện lao động thực tế, qua đó bảo đảm quyền lợi của người làm công tác lưu trữ.

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Trần Đình Gia bày tỏ đồng tình và thống nhất cao việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đại biểu, hiện nay quy mô, khối lượng công việc tại nhiều thôn, tổ dân phố rất lớn, có nơi tương đương với cấp xã trước đây, trong khi số lượng người hoạt động không chuyên trách và mức phụ cấp còn hạn chế. Thực tế, thu nhập của nhóm đối tượng này chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tại Hà Tĩnh, HĐND tỉnh đã quyết định bổ sung hệ số hỗ trợ để ba chức danh được đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thu nhập thực tế cũng chỉ đạt khoảng 5,4 - 5,5 triệu đồng/tháng.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị xem xét cơ chế ngân sách nhà nước và cơ quan sử dụng lao động hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đây là giải pháp cần thiết nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm quyền lợi an sinh và tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Xác định rõ trách nhiệm các chủ thể trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Tham gia góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị khi xác định trách nhiệm của người lao động cần đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm của người sử dụng lao động và chủ thể tổ chức, điều hành công việc.

Đại biểu Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thảo luận tại hội trường (Ảnh: Lâm Hiển).

Theo đó, khi xảy ra tai nạn lao động, cần xem xét đầy đủ nghĩa vụ, hành vi, lỗi, quyền hạn và khả năng kiểm soát nguy cơ của từng chủ thể, không quy trách nhiệm cho người lao động đối với những rủi ro vượt quá quyền hạn và điều kiện kiểm soát của họ.

Đại biểu Phạm Văn Sâm đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia tổ chức, thuê mướn và giao khoán lao động, nhất là người cai thầu, người nhận khoán trung gian và người trực tiếp tuyển dụng, phân công, bố trí, điều hành công việc.

Liên hệ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đại biểu cho rằng, trong hoạt động xây dựng, sửa chữa doanh trại, kho tàng, công trình phục vụ quốc phòng và bảo đảm kỹ thuật, quá trình thi công có thể liên quan đến chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị nhận khoán và nhiều nhóm lao động khác nhau. Vì vậy, cần xác định rõ trách nhiệm an toàn ngay từ khâu giao việc, tổ chức thi công và kiểm soát hiện trường, bởi tai nạn không chỉ gây thiệt hại về người mà còn có thể ảnh hưởng đến tài sản, trang thiết bị, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đối với quy định riêng về an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu đề nghị khi cụ thể hóa cần tính đến đặc thù quản lý, sử dụng công trình, trang thiết bị chuyên dùng, yêu cầu bảo đảm bí mật quân sự và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thi công, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.