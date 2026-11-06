Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật

Tiến Nam - Thuý An - Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

bqbht_br_anh-quoc-hoi-tin-chieu.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự phiên thảo luận.

Chiều 6/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu trong đoàn dự phiên thảo luận.

061120260238-1793950095737-1939250765144657213-374644225354254567-81d5bb95aee0ec28ffaf912475a9a553.png
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Siết chặt kiểm soát nguồn thải, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các tiêu chí môi trường trong phân loại dự án đầu tư; quy định chặt chẽ điều kiện miễn thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tránh tạo khoảng trống trong quản lý. Bên cạnh đó, phân định rõ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án có phạm vi tác động liên tỉnh, liên vùng; đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

Đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đại biểu đề nghị thống nhất nguyên tắc, lộ trình phân loại tại nguồn phù hợp với điều kiện hạ tầng và năng lực xử lý của từng địa phương; bảo đảm chất thải sau phân loại được thu gom, xử lý riêng, đồng thời có chính sách khuyến khích tái chế, thu hồi năng lượng, giảm chôn lấp và thực hiện hiệu quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu.

bqbht_br_d1.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 6/11.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường nước, không khí; kiểm soát tổng tải lượng chất ô nhiễm theo khả năng chịu tải của nguồn nước, nhất là các lưu vực sông liên tỉnh và khu vực đã vượt ngưỡng chịu tải; nâng cao hiệu quả phối hợp, cảnh báo ô nhiễm không khí và quy định rõ cơ chế thiết lập vùng phát thải thấp.

Đối với ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển thị trường các-bon, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm định, phân bổ hạn ngạch phát thải và cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon; nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu kỹ thuật.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng bền vững không gian biển

Tham gia góp ý về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các đại biểu cho rằng cần tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh, các quy định về quản lý tổng hợp, phân bổ và sử dụng không gian biển, bảo đảm phân định rõ giữa quản lý tổng hợp với quản lý chuyên ngành, tránh chồng chéo về thẩm quyền và phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Đồng thời, cần làm rõ cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong giải quyết các vấn đề chồng lấn, xung đột khi khai thác, sử dụng không gian biển.

Ngoài ra, cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tiêu chí, điều kiện áp dụng và cơ chế kiểm soát đối với các trường hợp chuyển nhượng, góp vốn, thay đổi chủ thể sử dụng khu vực biển. Bảo đảm nguồn lực, nhân lực, hạ tầng dữ liệu và điều kiện tổ chức thực hiện; rà soát sự tương thích với điều ước quốc tế, bảo đảm hài hòa giữa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Cuối phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội đã nêu; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự án luật.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Thảo luận tại hội trường #Dự án luật #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Họp Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đang tập trung cao triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Trong áp lực tiến độ và khối lượng công việc lớn, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm từng dữ liệu vị trí việc làm được xác định chính xác, có căn cứ thực tiễn.
Xã Thạch Xuân tổ chức diễn đàn "Lắng nghe dân nói"

Xã Thạch Xuân tổ chức diễn đàn "Lắng nghe dân nói"

Với tinh thần “Nghe dân nói - Trả lời dân hiểu - Cùng dân thực hiện nếp sống văn minh”, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) tạo diễn đàn đối thoại, tiếp thu ý kiến và thống nhất những giải pháp thiết thực ngay từ cơ sở.
Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Tập trung cao nhất để sớm có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất

Tập trung cao nhất để sớm có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát vị trí việc làm, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn; số liệu trung thực, chính xác, có căn cứ kiểm chứng để tỉnh có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số

Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.
Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

 Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIV) và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.
Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát chương trình công tác, nhiệm vụ được giao, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026; chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!