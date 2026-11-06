Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách thuế và hoạt động đấu thầu

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tham dự phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.
Sáng 6/11, ngay sau Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh tham dự.
Tham gia thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ điều kiện, nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ trong hoạt động mua sắm, đấu thầu đối với các gói thầu sử dụng nhiều nguồn vốn tài trợ; nhất là trường hợp các nhà tài trợ có yêu cầu khác nhau về phương thức lựa chọn nhà thầu hoặc kết hợp vốn tài trợ với các nguồn vốn khác. Bên cạnh đó, cụ thể hóa căn cứ, tiêu chí xác định dự án đầu tư kinh doanh thuộc trường hợp cấp bách, khẩn cấp hoặc cần đẩy nhanh tiến độ để áp dụng chỉ định nhà đầu tư, tránh cách hiểu và vận dụng không thống nhất, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả sử dụng đất, nguồn lực đầu tư.
Đối với sửa đổi hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc kiểm soát, không để việc sửa đổi làm thay đổi cơ bản các cam kết, điều kiện đã được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp hạng và lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm giải trình, cơ chế kiểm soát việc sửa đổi hợp đồng, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và thống nhất với pháp luật có liên quan.
Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ các chính sách được đề xuất, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả khi triển khai. Trong đó, cân nhắc thận trọng các quy định về điều kiện, tiêu chí áp dụng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế; bảo đảm công bằng, minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước hoặc tạo bất bình đẳng giữa các nhóm đối tượng.
Ngoài ra, cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật có liên quan; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong tổ chức thực hiện, hạn chế vướng mắc phát sinh.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế; nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước.
Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội; đồng thời làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm và khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các dự án luật.
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