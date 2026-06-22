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Hà Tĩnh tập trung nguồn lực cho nông nghiệp, môi trường và nhân lực chất lượng cao

Thu Hà - Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

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