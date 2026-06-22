Hà Tĩnh tập trung nguồn lực cho nông nghiệp, môi trường và nhân lực chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, quy định nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động livestream bán hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bệnh tuyến giáp ở nữ giới phổ biến gấp 5 - 8 lần nam giới nhưng thường phát hiện muộn do triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...
Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.
Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch và tổng hợp, thống kê. Đây là những tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn cán bộ khi Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.