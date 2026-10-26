Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Khi hoàn thành, hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng, chống lũ, ngăn lũ từ ngoài vào khu vực TP Hà Tĩnh (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khoảng 16.500 ha đất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cũ).
Những ngày cuối tháng 10, trên tuyến sông Rào Cái, đoạn qua xã Thạch Lạc, các mũi thi công của Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình đang tập trung gia cố kè sông bằng rọ đá hộc. Đây là một trong những hạng mục thuộc hợp phần hạ du Kẻ Gỗ của Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Từng rọ sắt chứa đầy đá hộc được công nhân giằng néo cẩn thận, sau đó dùng máy cẩu, máy múc hỗ trợ đưa xuống lòng sông Rào Cái.
Các rọ đá hộc sẽ góp phần gia cố vững chắc phần chân kè dọc bờ sông Rào Cái, hạn chế tình trạng sạt lở, bảo vệ khu dân cư liền kề, nhất là trong mùa mưa lũ khi mực nước sông dâng cao.
Công tác nạo vét, cải tạo và mở rộng lòng dẫn trục tiêu chính sông Rào Cái đòi hỏi tàu cùng các thiết bị chuyên dụng.
Tại hạng mục nạo vét tuyến nhánh sông Rào Cái, đoạn qua xã Thạch Lạc, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Cà Mau cũng đang khẩn trương triển khai thi công.
Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tháng 7/2023, với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần: đầu mối hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 làm chủ đầu tư; hạ du hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
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