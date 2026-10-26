Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng có tổng vốn 39.600 tỷ đồng 25/10/2026 08:50 Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 39.600 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua/năm.

Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc 25/10/2026 08:16 Tại thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 140 gốc cam chanh cổ thụ của gia đình ông Phan Văn Thanh góp phần gìn giữ và phát huy giá trị giống cam chanh truyền thống.

Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế 25/10/2026 05:15 Từ những sản vật quen thuộc của Hà Tĩnh, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ xây dựng thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vượt khỏi thị trường truyền thống, vươn ra quốc tế.

Người dân Kim Hoa làm giàu trên vùng đất khó 24/10/2026 15:49 Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng xanh, sạch, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Phát huy sáng kiến, nâng tầm vận hành lưới điện Hà Tĩnh 24/10/2026 14:55 Từ những khó khăn trong thực tiễn công việc, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã biến ý tưởng thành những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, vận hành lưới.

Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng 24/10/2026 14:45 Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.

Chủ động nguồn hàng, giữ nhịp ổn định thị trường cuối năm 24/10/2026 13:30 Nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán đặt ra yêu cầu Hà Tĩnh chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, ổn định giá cả và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích 24/10/2026 07:23 Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công khai 23/10/2026 14:16 Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đưa “KOL về làng” 23/10/2026 13:02 Phiên livestream tại chương trình “KOL về làng-Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa” do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ghi nhận gần 1.000 đơn hàng được bán ra.

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Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra thiếu điện 23/10/2026 09:11 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện giai đoạn 2027-2030; trong đó, nhiều nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong tháng 10 và tháng 12/2026.

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Interactive: Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 23/10/2026 05:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nâng hạng sản phẩm chủ lực, đặc trưng, gắn với vùng nguyên liệu, hợp tác xã, làng nghề và du lịch...

Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp thứ 3 ở vùng biên Hà Tĩnh 22/10/2026 16:00 Sau 2 trường học vùng biên đã đưa vào sử dụng, hiện nay, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng một lít 22/10/2026 14:57 Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.610-1.810 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 450-1.230 đồng.

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