Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2021, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, vừa phải dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy vậy, tình hình KT-XH vẫn đạt kết quả tích cực, tạo đà thực hiện kế hoạch các tháng còn lại của năm.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành chăn nuôi đối mặt với “dịch chồng dịch”. Dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 207 xã, phường, thị trấn, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi. Đã có 17.640 con trâu bò và 14.767 con lợn mắc bệnh. Trong đó, số trâu bò nhiễm bệnh phải tiêu hủy là 2.877 con; số lợn nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy là 14.695 con.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh, dịch Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng vào đầu tháng 5 với 2 ca tái dương tính sau điều trị. Tiếp đó, đầu tháng 6, dịch bệnh bùng phát mạnh với nhiều ca lây nhiễm mới, đến 17h ngày 5/7 đã ghi nhận 120 ca bệnh tại 6/13 huyện, thành phố, thị xã.

Ngay khi dịch bệnh xẩy ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Hà Tĩnh đã cấp tốc truy vết, cách ly, xét nghiệm F1, F2; triển khai các đợt lấy mẫu diện rộng trên toàn tỉnh. Lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để từng bước kiềm chế, đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, đạt mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hà Tĩnh.

Trong thời điểm cam go, khó khăn nhất, những người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở đã có mặt tại các “điểm nóng” để chỉ đạo khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Đặc biệt, sự chỉ đạo, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại các điểm chốt, điểm lấy mẫu xét nghiệm hay khu cách ly là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các lực lượng tuyến đầu và người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ, chia sẻ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã chứng minh sự đoàn kết, chung tay khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, giành kết quả tích cực trên một số lĩnh vực.

Biểu đồ sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 tăng, giảm so với cùng kỳ 2020.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt khẳng định, vụ xuân 2021 giành được thắng lợi toàn diện. Toàn tỉnh gieo cấy 59.428 ha lúa, cao hơn 151 ha so với năm 2020; năng suất bình quân đạt 58,13 tạ/ha (tăng 3,29 tạ/ha so với vụ xuân 2020), sản lượng đạt 34,6 vạn tấn. Chất lượng lúa tăng cao, giá cả ổn định.

Vụ xuân 2021, Hà Tĩnh giành được thắng lợi toàn diện.

Hà Tĩnh cũng tập trung cao cho chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch… để góp phần nâng cao năng suất.

Chịu tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng sản xuất công nghiệp vẫn duy trì, từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. 6 tháng đầu năm, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 2,7 triệu tấn thép các loại, tăng 35,84% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp sản xuất bia (ước đạt 28,6 triệu lít, tăng 16,12%), sợi (ước đạt 3.365 tấn, tăng 3,38%)... đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.

Người lao động tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh ý thức được nghĩa vụ, quyền lợi, từ đó thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trên lĩnh vực thu ngân sách, nhận định rõ những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, ngành thuế và hải quan đã xây dựng “kịch bản” chi tiết và triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 7.700 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 3.727 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, tăng 28% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 3.970 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán, tăng 109% so với cùng kỳ.