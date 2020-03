Bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh điều tra Công an Hà Tĩnh

Sáng nay (2/3), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ và chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng dự.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho 2 Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm và Đặng Hoài Sơn.

Trước đó, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thống nhất phân công Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác tham mưu xây dựng lực lượng, hậu cần sang phụ trách khối Cảnh sát điều tra;

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối Cảnh sát điều tra sang phụ trách khối An ninh;

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối An ninh sang phụ trách khối Tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn và miễn nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn An phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của các Phó Giám đốc Công an tỉnh trong trong thời gian qua, đồng thời mong muốn khi được phân công nhiệm vụ công tác mới tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mũi công tác một cách sâu sát.

Chủ động nắm chắc tình hình làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp tốt với các đơn vị trong khối nội chính, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Hùng - Cường