Công an xã ở Hà Tĩnh - điểm tựa tin cậy của chính quyền và Nhân dân

Lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo ở cơ sở; “hạ nhiệt”, xóa bỏ nhiều điểm nóng về ANTT; thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Sơn Long (Hương Sơn) là xã nằm giữa vùng giáp ranh 3 huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang. Đây từng là địa bàn “nóng” về ANTT khi có 3/4 thôn là điểm hoạt động thường xuyên của các con nghiện ma túy. Bởi thế, Thượng úy Nguyễn Hương Trung – người có nhiều năm kinh nghiệm trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án về ma túy đang công tác tại Công an thị xã Hồng Lĩnh được lựa chọn làm Trưởng Công an xã Sơn Long.

Chỉ sau 2 tuần về địa phương, tối ngày 30/1/2020, Thượng úy Nguyễn Hương Trung cùng Công an xã Sơn Long phối hợp với Công an xã Sơn Trà và Đội Phòng chống ma túy (Công an huyện Hương Sơn) bắt giữ đối tượng Lê Hoài Nam (SN 1975, trú thôn 4, xã Sơn Trà) – một trong những “tay chơi” ma túy khét tiếng. Vụ án này cũng là chìa khóa quan trọng để quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phá thành công vụ án Phạm Minh Dũng (SN 1992, trú thôn 3, xã Sơn Long, 1 trong 3 kẻ sử dụng ma túy với Nam) - thủ phạm đã gây ra 18 vụ trộm cắp liên tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Cúc – một người dân thôn 3, xã Sơn Long ghi nhận: “Trước đây, dọc bờ kè các thôn 1, 2, 3, các đối tượng nghiện hút mặc sức hoành hành, thường xuyên tụ tập gây mất ANTT khiến người dân bất an, thậm chí thức trắng đêm để lo canh trộm. Thế nhưng, từ khi có công an chính quy về xã, nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn xã Sơn Long đã bị xóa sổ…”.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Long Lê Đình Nghĩa cho hay: “Ngày 16/1/2020, Trung và 2 đồng chí nữa nhận nhiệm vụ thì ngay hôm sau, Ban Công an xã đã liên hệ với chính quyền địa phương để nắm tình hình sơ bộ về ANTT; gặp gỡ chi ủy thôn, người có uy tín, công an viên thôn và trưởng, phó công an xã bán chuyên trách (đã nghỉ) để tranh thủ sự giúp đỡ. Qua đó, các đồng chí kịp thời lên danh sách những đối tượng nổi cộm về ANTT, đặc biệt là về ma túy để theo dõi. Chính sự làm việc bài bản, chặt chẽ đó, suốt một năm qua, Công an xã Sơn Long đã tích cực phối hợp với công an các xã lân cận, Công an huyện làm tốt công tác đảm bảo ANTT và trở thành khắc tinh của tội phạm trên địa bàn”.

“Thành công trong bảo đảm ANTT tại địa phương có sự đóng góp rất lớn từ công tác phối hợp giữa các lực lượng. Quá trình theo dõi, bám nắm, đối tượng là người của địa bàn nào, chúng tôi sẽ phối kết hợp cùng công an của địa bàn đó để xử lý, giải quyết”, Thượng uý Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã Sơn Long chia sẻ.

Bà Phan Hồng Sen, thôn 3, xã Sơn Long (Hương Sơn): “Có rau dưa nhà trồng hay món gì ngon, tôi và mọi người đều nhớ đến lực lượng Công an xã”.

Nằm ven TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài (Thạch Hà) chịu ảnh hưởng lớn bởi tốc độ đô thị hóa nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Kể từ tháng 3/2020 đến nay, Công an xã Thạch Đài đã xử lý 46 vụ việc, trong đó có 4 vụ/7 đối tượng trộm cắp tài sản (chuyển Công an huyện khởi tố 2 vụ/3 bị can); 4 vụ/35 đối tượng đánh bạc (chuyển Công an huyện khởi tố 3 vụ/13 bị can); 11 vụ/11 đối tượng sử dụng bình xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép…

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Bình - Trưởng Công an xã Thạch Đài, những con số trên đã minh chứng cho hiệu quả từ diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” được triển khai tại 9/9 thôn trên địa bàn xã.

Lực lượng công an xã phối hợp cùng an ninh thôn, xóm chuẩn bị cho một buổi tuần tra tại địa bàn.

Được biết, với các đối tượng cộm cán trên địa bàn, Đại úy Bình và các cộng sự luôn tìm cách khuyên nhủ theo phương pháp thuyết phục “mưa dầm thấm lâu”, giúp họ nhận thức được hành vi sai trái để quay đầu. Đó cũng là lý do từ tháng 9/2020 đến nay, Thạch Đài vắng bóng tội phạm trộm cắp. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua là lần đầu tiên trong thời gian dài, trên địa bàn không xuất hiện tệ nạn đánh bạc.

Công an xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) tuyên truyền Nghị định 137/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo (ảnh tư liệu).

Trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 434 vụ/437 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 67kg pháo các loại. Điều đáng nói, tại thời điểm trước, trong và sau giao thừa, Công an xã chính là lực lượng chủ công trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng đốt pháo.

Tại Hương Khê, trong số 45 vụ/46 đối tượng sử dụng pháo trái phép, trước, trong và sau thời điểm giao thừa bị phát hiện trên địa bàn 21 xã, thị trấn thì riêng Công an xã Hương Đô đã phát hiện, bắt quả tang 5 vụ/5 đối tượng. Đại úy Nguyễn Thanh Hương – Trưởng Công an xã Hương Đô cho biết: “Cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã phối hợp với lực lượng quân sự xã, dân quân tự vệ… tiến hành tuần tra khép kín địa bàn, liên tục trong thời gian, trước, trong và sau giao thừa để bắt, xử lý các đối tượng nổ pháo. Đồng thời, vận động được nhiều trường hợp giao nộp pháo trước thời điểm giao thừa…”.

Gần gũi, tạo mối quan hệ thân thiện với chính quyền địa phương là một trong những giải pháp giúp công an chính quy về xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Ảnh tư liệu.

Ngoài việc tạo thành “hàng rào thép” bảo vệ ANTT tại cơ sở, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa; vận động Nhân dân không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng này luân phiên trực, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của UBND xã. Qua đó, người dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Công an xã Thạch Đài (Thạch Hà) đưa bệnh nhân ung thư đang lên cơn đau mạnh khi nhà ngập lũ đi cấp cứu. Ảnh tư liệu.

Cứu người trong lũ dữ là mệnh lênh từ trái tim của người chiến sỹ công an.

Gần 4 tháng, sau khi đợt mưa lũ khủng kiếp xẩy ra vào cuối tháng 10/2020, bà Phạm Thị Tôn (77 tuổi) ở thôn Tiền Thượng, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) vẫn rất xúc động khi nhớ lại giây phút được các chiến sỹ Công an xã giải cứu trước tình thế nước dâng cao gần đến mái nhà. “Lúc đó, nước dâng cao đột ngột, vợ chồng tôi chỉ kịp leo lên chạn, may thay, các chú công an xã đi thuyền ngang qua phát hiện thấy đã chèo thuyền vào, dỡ mái ngói, cứu chúng tôi ra ngoài…”.

Bà Phạm Thị Tôn cùng thiếu tá Nguyễn Văn Hoành (trái) và đồng đội, vui mừng gặp lại nhau sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020 . Ảnh tư liệu.

Bà Nguyễn Thị Sâm vẫn nhớ như in khi kể lại rành rọt với phóng viên, giây phút lực lượng công an chèo thuyền đến nhà, đập lỗ thông gió, cứu chồng bà (ông Hồ Văn Khởi, 83 tuổi bị bệnh tai biến nằm một chỗ) thoát khỏi dòng nước dữ.

“Sau khi đưa được ông nhà tôi lên chạn thì nước đã dâng lên gần mái nhà. Giữa mưa to lũ dữ, chúng tôi đã nghĩ đến việc phó mặc cho số phận. Nhưng không ai khác, các chiến sỹ công an đã kịp thời đến cứu giúp, đưa chồng tôi đi cấp cứu…”, bà Sâm nhớ lại.

Được biết, Tiền Thượng và Sơn Trình là hai thôn bị ngập nặng của xã Tân Lâm Hương trong đợt lũ lịch sử tháng 10/2020. Xác định được điều này từ trước, nên lãnh đạo xã Tân Lâm Hương đã cắt cử 1 tổ công tác do Công an xã chủ trì phối hợp với các lực lượng: quân sự, đoàn thanh niên tổ chức ứng cứu liên tục 24/24h, kiên quyết không để bà con bị mắc kẹt trong mưa lũ. “Ở các thôn này, do nằm sát bờ sông Ngàn Mọ nước lên nhanh nên bà con không kịp trở tay; mặt khác, trong thôn có nhiều hộ gia đình chỉ có người già, đau yếu nên có khá nhiều người dân bị kẹt lại trong nhà khi nước lũ dâng nhanh. Vì thế, công tác ứng cứu hết sức khó khăn, nguy hiểm, một mặt do nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh, xiết (vì xả lũ), đường đi, lối lại khó định hình; mặt khác, việc ứng cứu người già, người bệnh lúc này khó hơn vạn lần so với những người bình thường…” - Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương chia sẻ.

“Trong mưa lũ, mới thấy được hết tinh thần “vì dân phục vụ” của các CBCS Công an xã Tân Lâm Hương. Gần một tuần liền, họ dầm mình, bất chấp nguy hiểm, lao vào dòng nước dữ để cứu người dân mà không màng tính đến tính mạng của mình…”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lâm Hương Nguyễn Đình Ngụ chia sẻ.

Công an xã Cầm Lộc (Cẩm Xuyên) hướng dẫn cho công dân các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Dù thời gian về xã chưa dài nhưng với những kết quả đã thể hiện, lực lượng công an chính quy về xã không chỉ tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở mà còn tạo được niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đó chính là thước đo thực tế nhất cho hiệu quả hoạt động của chủ trương đưa công an chính quy về xã.

Bài, ảnh: Thùy Dương

thiết kế: khôi nguyễn