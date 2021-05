Hà Tĩnh: Trao thưởng cho đơn vị phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và trao thưởng (Trích từ Quỹ Phòng chống tội phạm của Bộ Công an) cho 3 đơn vị tham gia phá án (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Hương Sơn) mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Trước đó, đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một nhóm người nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (CTV) bán hàng online liên tỉnh nên xác lập chuyên án để điều tra.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sau 4 tháng điều tra, Ban Chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (28 tuổi, ngụ Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình), hoạt động từ năm 2018 cho đến nay.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của các đối tượng.

Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng mạng xã hội, tuyển CTV bán các mặt hàng mỹ phẩm bằng hình thức online với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Các nạn nhân mà đường dây này nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có việc làm.

Sau khi tuyển được CTV, các nghi phạm trong đường dây đóng giả là những người đặt mua hàng với số lượng lớn. Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà hàng nghìn CTV đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này để rồi bị “xù” đơn hàng và phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá cả chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020, các nghi phạm trong đường dây do Nhật và Hiếu cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của CTV bán hàng online khắp cả nước. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, hơn 3.000 bị hại đã “sập bẫy”.

Các nghi phạm trong đường dây bị Công an HàTĩn triệu tập làm việc.

Đầu tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ. Lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm cầm đầu và triệu tập hơn 100 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ 3,6 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 nghi phạm trong đường dây để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.

Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lê Khắc Thuyết biểu dương và đánh giá cao thành tích của Ban Chuyên án

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao thành tích của Ban Chuyên án đã phá thành công đường dây lừa hàng nghìn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp…

Thanh Ngà – Anh Cường