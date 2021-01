Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác QPAN ở Đức Thọ

Chiều 14/1, huyện Đức Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Ban CHQS huyện, Công an huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã trong quý III/2020...

Lực lượng vũ trang huyện Đức Thọ duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn.

Trong năm 2020, Công an huyện đã khởi tố điều tra 58 vụ án, 85 bị can; chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát truy tố 53 vụ, 81 bị can; bắt 77 vụ 114 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 52 gam heroin, 144 gam ma túy đá các loại, 14.219 viên hồng phiến; xử lý 232 vụ 209 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Trong năm 2021, đề nghị LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành triển khai đồng bộ, thực hiện tốt công tác tuyển giao quân

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được trong công tác QPAN tại địa phương; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác QPAN năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện Đức Thọ tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện... phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, bố trí lực lượng và phương án trực SSCĐ, bảo đảm an ninh Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2021.

Kết luận hội nghị Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn yêu cầu LLVT huyện chủ động phối hợp nắm sâu, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thì tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.

Năm 2021 huyện Đức Thọ sẽ triển khai diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, do đó ngày từ bây giờ LLVT, các ngành phải chuẩn bị tốt về mọi mặt để đạt được kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Đối với lực lượng công an Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại hội nghị, UBND huyện Đức Thọ cũng đã khen thưởng 23 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QP-AN năm 2020.

23 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QPAN năm 2020 được UBND huyện tặng giấy khen

12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QPAN năm 2020 được UBND huyện tặng giấy khen

Đức Phú - Trọng Sơn