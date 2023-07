Lãnh đạo tỉnh kiểm tra diễn tập thực binh xử lý tình huống

Chiều 18/7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi kiểm tra diễn tập thực binh xử lý tình huống gây rối, bạo loạn (A2) do lực lượng Công an tỉnh thực hiện. Tham dự buổi kiểm tra có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.