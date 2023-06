Nâng cấp 10 trụ sở công an xã ở Cẩm Xuyên

Việc sửa chữa, nâng cấp 10 trụ sở làm việc góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng công an xã ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dự lễ khởi công việc sửa chữa, cải tạo trụ sở Công an xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện và một số cơ quan, ban, ngành huyện.

Cùng với trụ sở Công an xã Cẩm Minh, thời gian này, 9 trụ sở công an các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan cũng sẽ được sửa chữa, cải tạo.

Việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công an các xã ở huyện Cẩm Xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất và tạo động lực cho lực lượng công an chính quy hoạt động ổn định, hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguồn kinh phí xây dựng nâng cấp, cải tạo trụ sở công an các xã được huy động từ Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã là chủ trương đúng đắn và luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, có các giải pháp hỗ trợ. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cẩm Xuyên luôn quan tâm, quy hoạch quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công tác gắn với đặc thù của lực lượng công an.

Nhung Đức