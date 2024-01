Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đảm bảo tốt nhất an ninh quốc gia trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.