Xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công an Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Đó là kết quả đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp; nhất là tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường với cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, Đảng bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện và hiệu quả, đưa đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Công an Nghệ An, Công an Quảng Bình.

Toàn Đảng bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong công an nhân dân. Nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước do ngành, địa phương phát động.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho tân Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phạm Thanh Hải (tháng 11/2019).

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01 của Chính phủ, Đề án 106 của Bộ Công an và quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã kịp thời kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh và các đơn vị. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện và đội công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Ích Hậu (Lộc Hà).

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã tác động sâu sắc đến tình hình an ninh trên địa bàn, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để phát sinh điểm nóng về ANTT, xử lý tốt những vấn đề phức tạp trên địa bàn, nhất là đảm bảo ANTT sau sự cố môi trường biển, xử lý nhiều đối tượng phản động, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gây rối trật tự công cộng; xử lý tốt các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng; chung tay phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh quốc gia trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT. Phối hợp có hiệu quả với Công an Nghệ An, Công an Quảng Bình và các tỉnh của nước bạn Lào đảm bảo ANTT, an ninh tuyến biên giới, cửa khẩu, tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị quốc tế.

Các chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh tư liệu

Đơn vị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch và xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và công tác quản lý nhà nước về ANTT. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, tham nhũng, tệ nạn xã hội, bắt vận động đối tượng ra đầu thú… Điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, giữ vững TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trong các dịp lễ (ảnh trái). Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn (ảnh phải).

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ bị bắt giữ (tháng 9/2019).

Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích kiểm tra quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, phát hiện, bắt giữ 76 đối tượng sử dụng chất ma túy (ngày 26/3). Ảnh tư liệu

Lực lượng PCCC Công an tỉnh tiếp cận, xử lý đám cháy tại Karaoke Kingdom Club (tháng 3/2018). Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, bảo vệ các mục tiêu quan trọng… Tập trung làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, triển khai thực hiện chức năng cứu nạn, cứu hộ, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở.

Đại tá Lê Khắc Thuyết chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh động viên đội tuyển Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ tham dự Hội khỏe “Vì an ninh Tổ Quốc” lần thứ VIII, năm 2020.

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; nâng cao văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, cùng với đó, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp về kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy Công an Hà Tĩnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động tham mưu, giải quyết có hiệu quả các tình huống, không để hình thành “điểm nóng” và tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATXH. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đảm bảo ANTT.

Phát huy truyền thống của đơn vị bề dày thành tích, với sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển KT-XH của địa phương.

