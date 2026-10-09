Mưa lớn ở Hà Tĩnh: Nguy cơ sạt lở đường Đồng Trung, 6 hồ chứa xả tràn

Tuyến đường Đồng Trung ở xã Kỳ Anh xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc 21h ngày 9/10, Công an xã Kỳ Anh đã đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua đường Đồng Trung khi tuyến giao thông này có dấu hiệu sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ sáng tới đêm 9/10, một số đất, đá từ mái taluy dương đã bị sụt trượt, tràn xuống mặt đường Đồng Trung đoạn qua xã Kỳ Anh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng ở Kỳ Anh cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, theo dõi sát diễn biến thời tiết, không chủ quan trước nguy cơ sạt lở và các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao, từ chiều tối 8/10 đến đêm 9/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để ứng phó với mưa lớn, 6 hồ chứa trên địa bàn đang vận hành xả tràn để điều tiết nước.

Hồ Bộc Nguyên được xả tràn với lưu lượng 3 m3/giây.

Cụ thể, hồ Sông Rác đang xả tràn với lưu lượng 20 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí 31,96 m3/giây; hồ Tàu Voi 4,7 m3/giây; hồ Kim Sơn 3 m3/giây; hồ Bộc Nguyên 3 m3/giây và hồ Đá Bạc 2,67 m3/giây.

Mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn như sau: hồ Ngàn Trươi 42,52/52m; hồ Kẻ Gỗ 26,07/32,5m; hồ Sông Rác 22,24/23,20m; hồ Bộc Nguyên 17,39/20m; hồ Thượng Sông Trí 28,40/32m. Các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn cơ bản đã đạt mực nước thiết kế.

Dự báo đêm 9 và ngày 10/10, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.