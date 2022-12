Hà Tĩnh dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, khởi tranh từ 24/2

Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh sẽ cùng Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thể Công… tham gia Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia từ 24/2/2023.

Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh sẽ tham gia Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia từ 24/2/2023. Ảnh: T.D

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 có sự tham dự của 20 đội bóng nam, nữ đến từ các tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 24/2/2023 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Đăk Nông, Gia Lai, Quảng Nam và Khánh Hoà.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ thi đấu hai vòng: vòng 1 bắt đầu từ ngày 24/2 và kết thúc ngày 19/3/2023 tại nhà thi đấu TP. Bắc Ninh và nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội); vòng 2 bắt đầu ngày 3/11 đến 26/11/2023 tại Đắk Nông và Gia Lai.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra tại Quảng Nam (nữ) từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023 và tại Khánh Hòa (nam) từ ngày 21 đến 24/12/2023.

Tham dự giải có 10 đội nam và 10 đội nữ hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, gồm có: Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, VLXD Bình Dương, Biên Phòng, Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Thể Công, La Vie Long An, Đà Nẵng (nam); Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Bộ Tư lệnh Thông Tin, Than Quảng Ninh, VietinBank, Hà Phú Thanh Hóa, Kinh Bắc - Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh (nữ).

Được biết, năm 2023 là mùa giải thứ hai Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho phép các CLB được đăng ký ngoại binh tham dự giải. Mỗi CLB được đăng ký 2 ngoại binh nhưng chỉ 1 vận động viên được thi đấu trên sân.

Đội bóng xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng, thi đấu ở giải hạng A quốc gia.

Vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ là cơ sở để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia dự SEA Games 32 vào tháng 5-2023 tại Campuchia.

Sơn Hà