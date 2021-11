Play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu: Italia chung nhánh Bồ Đào Nha

Kịch bản không ai mong muốn nhất đã xảy ra ở Vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu khi những lá thăm may rủi đưa Bồ Đào Nha chung bảng đấu với Italia.

Cựu danh thủ Tiago Mendes gần như chết lặng khi là người trực tiếp bốc những lá thăm lựa chọn nhánh. Sau lượt bốc thứ 4 mà vẫn không thấy 2 cái tên Bồ Đào Nha và Italia đâu, Tiago hiểu kịch bản điên rồ nhất đã xảy ra. Hai siêu cường của bóng đá châu Âu sẽ chung nhánh C, tức là tối đa chỉ 1 trong 2 đội này có thể tới World Cup 2022.

Tiago hiểu rằng đây là điều không tốt chút nào với ĐT Bồ Đào Nha. Tâm trạng của cựu tuyển thủ Selecao châu Âu được... HLV Roberto Mancini hiểu rất rõ. Mancini đã theo dõi trực tiếp màn bốc thăm và phản ứng sau đó của ông cũng cho thấy sự bàng hoàng nhất định.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về đối thủ muốn tránh ở vòng play-off, Mancini đáp: “Nếu phải chọn một, thì tôi sẽ chọn Bồ Đào Nha”.

Trước đó, thuyền trưởng của Azzurri còn từng tự tin: “Italia vẫn có cơ hội tốt để vượt qua vòng loại. Chúng tôi chỉ thua một trong số 40 trận gần đây nhất. Điều quan trọng với Italy là suy nghĩ tích cực. Tôi muốn mọi thứ tạm lắng, trước khi trở lại vào tháng Ba để đá play-off hoặc đá World Cup sau đó”.

Cả Santos và Mancini đều không thích kết quả bốc thăm chút nào

Fernando Santos cũng rất tự tin rằng Bồ Đào Nha của ông sẽ giành vé tới Qatar. Nhưng giờ cơ hội cho Selecao đã nhỏ đi rất nhiều khi biết những đối thủ sắp tới.

Để có thể gặp nhau, Italia phải vượt qua Bắc Macedonia - đội đã từng thắng Đức, còn thử thách của Bồ Đào Nhà là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây rõ ràng là 2 trận đấu không hề dễ dàng và có thể khiến những đại gia trả giá đắt nếu không tập trung và vội vàng nghĩ tới trận chung kết.

Nhưng cứ giả sử Italia và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở chung kết nhánh C đi, thì cơ hội cho bên nào lớn hơn? Trong lịch sử, Bồ Đào Nha từng gặp Italia 27 lần nhưng chỉ thắng được 6, hòa 3 và thua tới 18.

Lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau là ở Nations League năm 2018. Ở một giải đấu không có tính cạnh tranh quá cao, Bồ Đào Nha và Italia chỉ cung cấp cho khán giả 1 bàn thắng sau 2 lượt trận. Selecao châu Âu là đội giành chiến thắng nhờ pha lập công của Andre Silva.

Màn đối đầu “nghiêm túc” gần nhất giữa 2 đội ở một giải đấu danh giá là Vòng loại World Cup 1994. Khi đấy, Bồ Đào Nha đã thua Italia trong cả 2 lượt trận ở Bảng 1. Roberto Baggio đã ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ áo bã trầu trong tổng số 4 bàn thắng, Bồ Đào Nha chỉ gỡ được 1 bàn do công của Couto.

Roberto Baggio từng là nguồn cảm hứng giúp Italia đánh bại Bồ Đào Nha ở Vòng loại World Cup 1994

Chung cuộc, Italia và Thụy Sĩ là những đội giành vé tới World Cup 1994. Bồ Đào Nha bị loại khi chỉ đứng thứ 3 ở Vòng loại.

Quay lại với thời gian thực, Italia chắc chắn sẽ quyết tâm hết sức để tránh kịch bản có lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với World Cup. Còn Ronaldo thì cũng quyết tâm không kém để kịp tham dự đại hội bóng đá thế giới thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp.

Ở những trận bán kết còn lại, sự cân bằng thể hiện rõ. Ở nhánh A, hai trận bán kết là Scotland vs Ukraine và Xứ Wales vs Áo. Ở nhánh B, hai trận bán kết là Nga vs Ba Lan và Thụy Điển vs CH Czech.

Theo Bongdaplus