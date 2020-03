Sôi nổi giải chạy vũ trang - việt dã Công an Hà Tĩnh năm 2020

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, sáng 7/3, Công an tỉnh tổ chức thi đấu môn chạy việt dã nữ, vũ trang nam trong khuôn khổ Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. .

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV

Tham gia giải đấu lần này gồm có 181 vận động viên đến từ 34 đơn vị với 2 nội dung thi đấu là chạy vũ trang cự ly 4km dành cho vận động viên nam và chạy việt dã cự ly 2km dành cho vận động viên nữ. Sau một buổi thi đấu sôi nổi với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ”, giải chạy việt dã - vũ trang đã thành công tốt đẹp.

Thông qua giải nhằm tập luyện thể dục thể thao trong lực lượng Công an tỉnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, tinh thần đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc môn chạy vũ trang – việt dã nữ, nhóm tuổi 18 – 27, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Nguyễn Thị Lệ Huyền (Công an thành phố Hà Tĩnh), giải nhì cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo (Công an huyện Vũ Quang), giải ba cho vận động viên Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Công an thành phố Hà Tĩnh) và 7 giải khuyến khích cho những cá nhân.

Ở nhóm tuổi 18 – 27, giải nhất được trao cho vận động viên Lê Thị Mai Phương (Công an TX Hồng Lĩnh), giải nhì cho vận động viên Đường Thị Minh Hường (Công an thành phố), giải ba cho vận động viên Đoàn Thị Thanh Hòa (Công an Thạch Hà) và 7 giải khuyến khích cho các cá nhân khác.

Ở nội dung chạy vũ trang nam nhóm tuổi 18 – 27, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Võ Văn Vũ (Công an thành phố), giải nhì cho vận động viên Trần Việt Phong (Công an thành phố), giải ba cho vận động viên Đặng Hữu Sáng (Công an huyện Vũ Quang) và 7 giải khuyến khích cho các cá nhân.

Với nhóm tuổi 28 trở lên, Ban Tổ chức trao giải nhất cho vận động viên Nguyễn Tiến Tùng (PK02), giải nhì cho vận động viên Đậu Việt Cường (Công an huyện Nghi Xuân), giải ba cho vận động viên Dương Bính (Công an huyện Kỳ Anh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho vận động viên Hồ Công Đạt – Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân là lãnh đạo duy nhất tham gia giải đấu.

Thanh Ngà – Anh Cường