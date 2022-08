VĐV Hà Tĩnh giành Huy chương Bạc tại Asean Para Games 11

VĐV Đặng Văn Công (Đức Thọ - Hà Tĩnh) vừa giành được HCB nội dung bơi 400m tại Asean Para Games 11 tổ chức tại thành phố Solo (Indonesia).

VĐV Đặng Văn Công phấn khởi nhận thưởng

Sáng 1/8, đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại ASEAN Para Games 11 ở các môn Bắn cung, Cử tạ và Bơi. Trong đó, hai môn Cử tạ và Bơi diễn ra nhiều nội dung chung kết với các VĐV nổi bật của Việt Nam tham dự.

Bộ môn Bơi diễn ra các nội dung chung kết 400m tự do nam/nữ, 100m ếch nam/nữ, 100m tự do nam/nữ, 50m ngửa nam/nữ, Tiếp sức 4 x 100m tự do nam, Tiếp sức 4x100 nam hỗn hợp... với sự góp mặt của Võ Huỳnh Anh Khoa, Hồ Văn Đào, Đặng Văn Công, Lê Thị Dung, Hoàng Thị Mỹ Lệ....

Tại Asean Para Games lần thứ 11, Đặng Văn Công tham gia thi đấu ở 3 nội dung là bơi 50m ếch, 400m tự do và 100m bơi ngửa.

Tại ASEAN Para Games 11, Đoàn thể thao NKT Việt Nam sẽ tham dự Đại hội với 154 thành viên. Trong đó, số lượng cán bộ đoàn gồm Trưởng đoàn, Phó đoàn, Cán bộ đoàn, Bác sỹ và Phiên dịch là 16 cán bộ; 17 huấn luyện viên và 120 VĐV.

Các VĐV sẽ tham gia thi đấu 8 môn thể thao gồm: Điền kinh: 32 VĐV, 1 VĐV dẫn đường và 5 HLV; Bơi: 29 VĐV và 3 HLV; Cử tạ: 11 VĐV và 2 HLV; Cầu lông: 11 VĐV và 2 HLV; Bóng bàn: 14 VĐV và 2 HLV; Cờ vua: 17 VĐV và 2 HLV; Judo: 4 VĐV; Bắn cung: 1 VĐV và 1 HLV.

Đặng Văn Công, sinh năm 1984, quê ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, hiện đang công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Mặc dù bị tại nạn và cụt chân từ năm 10 tuổi nhưng bằng đam mê và nỗ lực, VĐV Đặng Văn Công đã giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: 3 HCV Giải thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2006; 1 HCV và 2 HCĐ Giải Thể thao người khuyết tật châu Á năm 2006; 3 HCV Giải Thể thao người khuyết toàn quốc năm 2009; 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Thể thao người khuyết tật ĐNA (Para Gemes lần thứ 5); 2 HCB, 1HCĐ tại ASEAN Para Games 8 năm 2015…

Nguyễn Ái Vân