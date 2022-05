Vì sao U23 Việt Nam mặc áo không tên ở SEA Games 31?

U23 Việt Nam khiến U23 Indonesia “không biết đằng nào mà lần” khi mặc áo chỉ có số, không in tên trong trận mở màn bảng A SEA Games 31.

Ở trận đấu mở màn gặp U23 Indonesia tối ngày 6/5, U23 Việt Nam mặc trang phục truyền thống màu đỏ. Tuy nhiên, có một chi tiết khá đặc biệt là trên áo đấu của U23 Việt Nam chỉ có số, không có tên cầu thủ như thường lệ. Điều này gây ra những khó khăn nhất định cho nhiều người trong việc nhận diện, gọi tên lứa cầu thủ còn mới toanh của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất trong 4 đội tại bảng A không in tên trên áo đấu của cầu thủ. Áo đấu của U23 Indonesia, U23 Philippines và U23 Timor Leste đều có tên và số đầy đủ. Được biết, việc không in tên cầu thủ lên áo đấu nằm trong tính toán của BHL U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam là đội duy nhất ở bảng A ra sân với áo không có tên trên lưng áo - Ảnh: Đức Cường

Theo điều lệ, tại môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội tuyển bắt buộc in số áo lên trang phục thi đấu, nhưng không bắt buộc in tên. U23 Việt Nam chọn không in tên để thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị quần áo đấu cho những nhân sự lên thay thế hoặc bổ sung trong trường hợp đặc biệt. Ở SEA Games 31, các đội bóng được phép bổ sung 15 cầu thủ trong trường hợp có chấn thương, hoặc nhiễm Covid-19.

Bên cạnh việc thuận tiện cho việc đăng ký bổ sung nhân sự, HLV Park Hang Seo cũng muốn các đối thủ khó bắt bài được U23 Việt Nam. Trong các buổi tập trước khi vào giải, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho các học trò mặc áo thi đấu không in số, in tên tập luyện.

Ở SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đăng ký những số áo không phải quen thuộc của mình. Ví dụ Tiến Linh mặc áo số 9 (trước là 22), Hùng Dũng mặc áo số 8 (trước là 16), Thanh Bình mặc áo số 4 (trước là 5).

