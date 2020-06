Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG tại Hà Tĩnh: Những trận đấu chất lượng cao

Thứ tự xếp hạng bảng B vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nam: 1. Sannest Khánh Hòa, 2. Biên phòng, 3. Hà Tĩnh, 4. VLXD Bình Dương, 5. Long An Nữ: 1. Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 2. Ngân hàng Công thương, 3. VTV Bình Điền Long An, 4. Than Quảng Ninh, 5. Thanh Hóa