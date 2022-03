Vòng loại World Cup 2022: Còn bao nhiêu vé đến Qatar?

Canada là đội bóng mới nhất giành vé tham dự World Cup 2022, qua đó đã xác định được 20 tấm vé góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lúc này chỉ còn 12 suất và sẽ sớm được xác định trong những ngày tới.

World Cup 2022 sẽ có tổng cộng 32 đội tuyển tham dự. Ngoại trừ nước chủ nhà Qatar, 31 suất còn lại được FIFA phân bổ như sau:

Châu Âu (UEFA): 13 suất

Châu Phi (CAF): 5 suất

Châu Á (AFC): 4,5 suất

Nam Mỹ (CONMEBOL): 4,5 suất

Bắc Trung Mỹ và Carribe (CONCACAF): 3,5 suất

Châu Đại dương (OFC): 0,5 suất

Cho tới nay, đã có 20 trên tổng số 32 đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2022 gồm Qatar (chủ nhà), Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan, Argentina, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sauri Arabia, Ecuador, Uruguay và mới nhất là Canada.

Như vậy, vẫn còn 12 suất sẽ được xác định trong thời gian tới.

KHU VỰC CHÂU ÂU

Hiện tại, khu vực châu Âu còn 3 suất cuối sẽ được định đoạt thông qua vòng play-off với 3 trận chung kết thuộc 3 nhánh A, B và C gồm Bồ Đào Nha vs Bắc Macedonia, Ba Lan vs Thụy Điển, Scotland hoặc Ukraine vs Wales. Hai trong số ba cặp đấu sẽ diễn ra giữa tuần này để xác định được hai cái tên tiếp theo của khu vực châu Âu giành vé tới Qatar.

Cái tên cuối cùng sẽ được xác định khi LĐBĐ châu Âu sắp xếp được trận đấu bán kết giữa Scotland vs Ukraine để chọn ra đội bóng vào chung kết gặp xứ Wales.

KHU VỰC CHÂU PHI

Hiện tại, vòng loại khu vực châu Phi đã bước vào vòng 3 - vòng cuối cùng - để quyết định 5 suất tới Qatar. 10 đội tuyển gồm Algeria, Tusinia, Nigeria, Cameroon, Mali, Ai Cập, Ghana, Senegal, Morocco và Congo đã được chia thành 5 cặp, thi đấu lượt đi lượt về. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé đến Qatar.

Loạt trận lượt đi đã kết thúc, trong đó Ai Cập đánh bại Senegal (1-0), Cameroon để thua Algeria (0-1), Tunisia vượt qua Mali (1-0). Hai cặp đấu Ghana vs Nigeria và CHDC Congo vs Morocco đều kết thúc bất phân thắng bại. Các trận lượt về diễn ra giữa tuần này sẽ xác định được 5 cái tên của lục địa đen lên tàu tới Qatar.

KHU VỰC CHÂU Á

Hiện tại đã xác định được 4 tấm vé trực tiếp tới Qatar là Hàn Quốc, Iran (bảng A) và Nhật Bản, Sauri Arabia (bảng B). Đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng đấu sẽ gặp nhau tại vòng loại thứ 4 theo thể thức loại trực tiếp thay vì đá sân nhà, sân khách.

Đội thắng sẽ giành vé tham dự trận play-off liên lục địa, gặp đội xếp thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ. Ai thắng sẽ có vé đến Qatar.

Hiện tại đã xác định được một đội đứng thứ 3 của khu vực châu Á là Australia ở bảng B. Đội đứng thứ 3 ở bảng A vẫn là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội bóng UAE (9 điểm), Iraq (8) và Lebanon (6).

KHU VỰC NAM MỸ

4 đại diện xuất sắc nhất khu vực Nam Mỹ đã giành vé dự World Cup là Brazil, Argentina, Ecuador và Uruguay. Vị trí thứ 5 giành vé dự vòng play-off liên lục địa với đại diện châu Á vẫn là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội bóng Peru (21 điểm), Colombia (20) và Chile (19).

KHU VỰC BẮC TRUNG MỸ VÀ CARRIBE

Canada đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tới Qatar. Mỹ và Mexico cùng có 25 điểm, hơn đội đứng thứ 4 là Costa Rica 3 điểm. Mỹ với hiệu số bàn thắng thua rất cao (+13) gần như đã có vé đi tiếp khi họ chỉ cần không thua quá 5 bàn trước Costa Rica ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó, Mexico có thể “tọa sơn quan hổ đấu” nhưng để an toàn họ vẫn cần 1 điểm ở lượt cuối. Còn Costa Rica, dù lý thuyết vẫn còn có thể cạnh tranh suất trực tiếp nhưng có lẽ đội bóng này cần an phận với suất dự vòng play-off liên lục địa.

KHU VỰC CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Khu vực này chỉ có 0,5 suất nên đội thắng vòng loại chung cuộc sẽ phải đá trận play-off liên lục địa với đại diện xếp thứ 4 tại vòng loại khu vực CONCACAF để tranh vé đến World Cup 2022.

Lúc này khu vực châu Đại Dương đang đá play-off tại Doha (Qatar) do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại khu vực này. Quần đảo Salomon và New Zealand là hai đội sẽ đá trận chung kết để chọn ra cái tên sẽ đối đầu với đội đứng thứ 4 khu vực CONCACAF.

Theo Bongdaplus