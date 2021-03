Hoa hồng giới thiệu cao, thu nhập tăng mỗi ngày từ số tiền nạp vào hệ thống nên các nhóm hội đã liên tục kêu gọi tham gia vào thị trường forex, cổ phiếu “ảo” với cam kết mang lại lợi nhuận “khủng”. Thế nhưng, đằng sau những con số này xuất hiện nhiều điểm khá mập mờ.

Bài 1: Dốc tiền thật mua tiền “ảo”

Forex là loại hình đầu tư đòi hỏi nhà đầu tư (NĐT) phải có kiến thức thực sự chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm phân tích các diễn biến của thị trường ảnh hưởng đến đồng tiền đang đầu tư và nơi đó không dành cho những tay chơi thiếu kiến thức.

Hiện nay, NĐT tham gia vào thị trường forex sẽ có 3 cách đầu tư phổ biến nhất: Đầu tư truyền thống (mua giá thấp, bán giá cao để hưởng chênh lệch); đầu tư thông qua hợp đồng tương lai (thỏa thuận giữa người mua và người bán tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được xác định trước) và hợp đồng chênh lệch (CFD – loại hình có thể kiếm tiền được trên cả hai chiều giá tăng và giảm).

Như đã tìm hiểu trước đó, các NĐT ở Hà Tĩnh không trực tiếp giao dịch mà thông qua trung gian (còn gọi là ban chuyên gia – nhóm người này đại diện cho NĐT thực hiện giao dịch), chủ yếu đầu tư theo cách truyền thống và hợp đồng chênh lệch.

Một leader của Lion Group đang giới thiệu đầu tư vào FXTradingMarkets cho phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Tìm hiểu về nhóm hội có tên Lion Group với sàn giao dịch FXTradingMarkets (loại hình CFD), dù được cộng đồng này giới thiệu FXTradingMarkets là sàn giao dịch uy tín ở nước ngoài và nhận được nhiều chứng chỉ, chứng nhận, song, để tham gia được vào sàn forex này, các NĐT bắt buộc phải thông qua người giới thiệu và có ID (mã tài khoản) của người giới thiệu mới có thể mở tài khoản. Điều này hoàn toàn khác biệt so với các sàn giao dịch forex khác trên thị trường hiện nay khi các cổng đăng ký tài khoản được mở ra cho phép người dùng tự đăng ký, tự trải nghiệm các tính năng cũng như tính minh bạch của sàn đó.

Cách thức hoạt động của Lion Group với sàn giao dịch FXTradingMarkets.

FXTradingMarkets được giới thiệu là sàn giao dịch sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại 4.0 như: Blockchain, AI (trí tuệ nhân tạo)... Lẽ ra, các hoạt động phải được số hoá thì một số thao tác đầu tư vào sàn này lại được thực hiện thủ công và tiềm ẩn rủi ro

Sàn quốc tế nhưng thanh khoản thủ công qua các leader.

Theo đó, là sàn giao dịch quốc tế, thay vì NĐT trực tiếp nộp tiền lên sàn giao dịch thì hoạt động này được nộp thông qua leader - trưởng nhóm. Điều này tiềm ẩn rủi ro nếu không may trưởng nhóm “ôm” tiền bỏ trốn không nộp lên sàn. Điều này đã xảy ra như thông báo của cộng đồng này trên trang fanpage.

Việc thanh khoản qua trung gian là leader - trưởng nhóm tiềm ẩn nguy cơ mất vốn của NĐT khi leader ôm tiền bỏ trốn.

Hơn thế, hoạt động thanh khoản giữa các leader và ban chuyên gia được thông báo qua một Form của Google để ghi nhận việc NĐT đã chuyển tiền vào hệ thống. Hay nói cách khác, số tiền NĐT nộp vào sàn được đội ngũ ban chuyên gia quản lý thông qua bảng tính Excel. Các hoạt động này được thực hiện một cách thủ công và không được mã hoá thông tin như các sàn giao dịch forex khác trên thị trường.

Về việc ban chuyên gia giúp đỡ không thu phí từ NĐT, thực tế, mỗi leader giới thiệu được NĐT tham gia vào hệ thống đều được nhận hoa hồng dựa trên số tiền mà NĐT nộp vào sàn và mỗi hoạt động giao dịch trên sàn NĐT đều phải trả một khoản phí giao dịch. Do Lion Group và FXTradingMarkets hợp tác với nhau nên chắc chắn số phí này sẽ được trích lại cho Lion Group theo tỷ lệ (tương tự trong đầu tư chứng khoán, NĐT phải trả từ 0,1 - 0,35% phí cho mỗi giao dịch; trong đó 0,03% được nộp về ủy ban chứng khoán, công ty chứng khoán nhận số tiền còn lại).

Ngoài nhiều điểm mập mờ qua những lời giới thiệu kêu gọi đầu tư của các leader thì những động thái kỳ lạ của cộng đồng này trong hai ngày 25 - 26/12/2020 bộc lộ nhiều điểm nghi vấn.

Động thái này xảy ra sau khi sàn giao dịch FXTradingMarkets đột ngột đóng cổng rút tiền FXexchange với lý do tạm ngừng hoạt động để bảo trì hệ thống đến ngày 17/1/2021. Như vậy, từ ngày thông báo 25/12/2020 đến ngày 17/1/2021, NĐT không thể rút tiền vốn của mình đang nằm trên sàn giao dịch về tài khoản cá nhân. Khi sự việc xảy ra, hàng trăm NĐT đã đăng tải nhiều lời phàn nàn trên các diễn đàn về giao dịch ngoại hối.

Cổng rút tiền trực tiếp từ sàn về tài khoản ngân hàng đột ngột đóng cửa bảo trì 22 ngày.

Được giới thiệu là sàn giao dịch uy tín nhưng việc tạm dừng đột ngột hệ thống và thời gian bảo trì lên tới 22 ngày khiến nhiều người đặt ra những câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch của sàn giao dịch này bởi thông thường, các sàn giao dịch muốn tiến hành bảo trì hệ thống sẽ có thông báo trước cho NĐT từ 5 - 10 ngày và thời gian bảo trì chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng cho khách hàng.

Sự kiện tạm dừng hoạt động thanh khoản để nâng cấp và được cho là chuẩn bị để đồng tiền FXT chào sàn. Xoay quanh sự việc này, chúng tôi phát hiện thấy có điểm đáng ngại khi các hội nhóm liên tục được ban chuyên gia (tài khoản Iker Phương) thông tin về sự chuẩn bị lên sàn của đồng FXT do Lion Group và FXTradingMarkets phát hành với nội dung: “Báo chí và truyền thông quốc tế bắt đầu quan tâm tới sự kiện niêm yết FXT trên sàn quốc tế. Kỷ nguyên mới của chúng ta đã sẵn sàng” cùng hàng loạt đường link được ban chuyên gia cho rằng của các tờ báo quốc tế.

Khi tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của các đường link này thì PV phát hiện chỉ duy nhất một nội dung với tựa đề “Why new forex traders choose Fxtradingmarkets (tạm dịch: Tại sao các nhà đầu tư lại lựa chọn sàn FxTradingmarkets?)...” được copy liên tiếp nhau không sai một từ nào.

Chưa dừng lại ở đó, truy vấn thông tin đăng ký các tên miền được cho là báo chí và truyền thông quốc tế này, PV phát hiện các địa chỉ mới được đăng ký từ tháng 9/2020 đến nay và tất cả tên miền này đều được đăng ký với một nhà cung cấp duy nhất là Name Cheap, điều này hoàn toàn vô lý đối với một cơ quan báo chí.

Các tên miền “báo chí” mới chỉ được tạo lập trong thời gian rất ngắn và chỉ là website tổng hợp.

Dù thông báo ngày 17/1, hệ thống thanh khoản sẽ được mở lại, thế nhưng đến ngày đã định Lion Group tiếp tục “bánh vẽ” thêm một lộ trình mới kéo dài đến ngày 20/2. Tuy nhiên, đến 1/3, hệ thống này vẫn chưa được mở.

Lion Group tiếp tục vẽ tiếp lộ trình mới nhưng vẫn không hoàn thành đúng thời gian mở cổng.

Để tạm thời thay thế hệ thống rút tiền FXexchange, ngày 26/2/2021, Lion Group giới thiệu một video hướng dẫn cách rút tiền không thông qua các leader. Tuy nhiên, hướng dẫn này rất phức tạp, nhiều công đoạn trung gian thông qua các bên thanh toán thứ 3, thứ 4 bên ngoài lãnh thổ Việt Nam khiến người chơi không am hiểu về công nghệ rất khó thực hiện.

Hơn thế nữa, hiện tại, video này đã được gỡ bỏ trên tất cả các nền tảng, người chơi không còn truy cập được. Phải chăng, Lion Group đang muốn gây khó dễ cho người chơi để họ tiếp tục thanh khoản qua khâu trung gian leader?

Việc các hoạt động của sàn FXTradingMarkets tạm ngừng để bảo trì, thời gian nào trở lại, thanh toán qua hệ thống nào đều do Lion Group quyết định khiến chúng ta đặt ra câu hỏi: Sàn FXTradingMarkets là hợp tác với Lion Group hay FXTradingMarkets do Lion Group lập ra? Và nếu FXTradingMarkets do Lion Group lập thì các giao dịch trên sàn này đều là giao dịch nội bộ, các lệnh thắng thua đều do Lion Group quyết định?