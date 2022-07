Tổng quan về dự án The Global City tại TP Thủ Đức

The Global City hiện là một trong những dự án đô thị nổi bật và đáng chú ý nhất tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô trên 117 ha với các loại hình sản phẩm như: Nhà phố, căn hộ, biệt thự...

Sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp với vị trí thuận lợi, The Global City chính là nơi thích hợp để an cư - lập nghiệp lâu dài. Tìm hiểu kỹ hơn về dự án này qua những chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

1. Thông tin chi tiết của dự án The Global City

Thông tin chi tiết của dự án The Global City.

- Tên dự án: The Global City

- Tên pháp lý: Khu đô thị Sài Gòn Bình An

- Vị trí tọa lạc: Đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn

- Đơn vị phát triển dự án: Masterise Homes thuộc Masterise Group

- Loại hình sản phẩm: Căn hộ, nhà phố, khách sạn, shophouse, biệt thự, officetel

- Quy mô: 117,4 ha, chia thành 2 khu vực

- Tiện ích nội khu: Hồ bơi, trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại, spa

- Khởi công: 18/3/2021

- Dự kiến hoàn thành: tháng 12/2025

- Pháp lý: Sở hữu lâu dài với người Việt, 50 năm với người nước ngoài theo quy định

2. Vị trí tọa lạc

Khu đô thị The Global City tọa lạc tại khu Bắc Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh nay thuộc An Phú, TP Thủ Đức. Khu đô thị nằm ngay trên nút giao đường Đỗ Xuân Hợp với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Vị trí tọa lạc của dự án The Global City.

Cụ thể:

- Phía Bắc giáp với sông Rạch Chiếc

- Phía Tây giáp với khu Saigon Sports City

- Phía Đông giáp Đỗ Xuân Hợp

- Phía Nam giáp với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Với vị trí này, dự án có lợi thế nằm trong khu vực giao thông cực thuận lợi và nhiều tuyến đường khác nhau.

Nó cũng có liên kết vùng mạnh mẽ với khu tiện ích gần đó như: Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; Trung tâm Thể thao và Sức khỏe; các trường học, bệnh viện của khu vực TP Thủ Đức…

3. Chuỗi tiện ích phong phú

Với mục tiêu phát triển và xây dựng khu đô thị The Global City trở thành biểu tượng của khu vực Đông Nam Á, dự án sẽ sở hữu chuỗi tiện ích vô cùng phong phú và đẳng cấp kết hợp hệ sinh thái dịch vụ - vui chơi - trải nghiệm sống. Cụ thể như sau:

Chuỗi tiện ích phong phú

- Khu Soho cảm hứng thiết kế từ New York, Dubai, Bangkok.

- Khu Darling Harbour mang hơi hướng của khu Darling Harbour sầm uất ở Sydney.

- Khu công viên trung tâm.

- Trung tâm thương mại rộng 120 nghìn m2.

- Hệ thống các Lifestyle Hub gồm: Phòng gym, spa, clubhouse, business center, convention center…

- Hệ thống trường học - bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, khi sinh sống tại khu đô thị The Global City quận 2, các bạn còn được hưởng các tiện ích lân cận như: Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; khu công nghệ cao; chợ Thạnh Mỹ Lợi; chợ Cát Lái; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Giao thông Vận tải; Trường Quốc tế British International School; Vincom Thảo Điền; Socar Mall...

4. Mặt bằng quy hoạch

Quy mô của dự án này được triển khai trên diện tích lên đến 117,4 ha. The Global City sở hữu đầy đủ các loại hình sản phẩm gồm:

Mặt bằng quy hoạch của dự án The Global City

- Nhà phố liền kề có sân vườn: Dự kiến có khoảng 2.000 căn, thiết kế 4 tầng, tất cả đều có tầng hầm và sân vườn sau nhà, chuẩn ngang 5-5,3m và dài 18-22m.

- Căn hộ cao tầng: Dự kiến khu chung cư cao tần có 20 tháp, quy mô lên đến 10 nghìn căn hộ từ 1-4 phòng ngủ, diện tích sẽ từ 50-150 m2.

- Biệt thự: Giai đoạn 1 sẽ có khoảng 22 căn biệt thự với diện từ từ 75 - 120 m2.

5. Thiết kế căn hộ

Thiết kế căn hộ hiện đại, sang trọng phù hợp với khách hàng

Trong dự án The Global City, các căn hộ, nhà phố, biệt thự sẽ được thiết kế mang phong cách hiện đại phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hiện nay. Bên cạnh đó, kết hợp với cảnh quan xung quanh tạo nên sự hài hoà, thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Chắc chắn nó sẽ tạo cho bạn không gian sống tuyệt vời và tràn đầy năng lượng sau thời gian căng thẳng, mệt mỏi từ công việc.

6. Giá bán các sản phẩm tại The Global City

Hiện tại, dự án The Global City đã mở bán đợt 1 và đợt 2 của shophouse SOHO. Giá bán các sản phẩm này dao động từ 36 - 38 tỷ/căn. Tương lai nó sẽ còn tăng giá hơn nữa. Vì vậy hãy nhanh chóng sở hữu những sản phẩm hấp dẫn nhất trong dự án này ngay nhé!

Giá bán các sản phẩm tại The Global City

Qua những thông tin tổng hợp và chia sẻ trong bài viết trên, bạn cũng phần nào hình dung được dự án này hiện có nhiều lợi thế hấp dẫn trên thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh. Sở hữu nó để sinh sống hay đầu tư đều sinh lợi hấp dẫn. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy sở hữu ngay những sản phẩm bất động sản tại đây trước khi hết hàng và giá bị đẩy lên cao nhé!

R.V