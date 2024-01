Bảng giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mới nhất

Hệ thống độc lập: Đây là hệ thống hoạt động độc lập hoàn toàn với lưới điện. Điện mặt trời tạo ra từ hệ thống sẽ được chuyển đổi thành điện xoay chiều và cấp cho các thiết bị điện, nếu dư thừa sẽ được lưu trữ trong ắc quy hoặc bộ lưu điện. Hệ thống không kết nối với điện lưới, do đó chỉ cung cấp điện năng từ hệ thống điện mặt trời mà không có điện lưới bổ sung. Do đó, người dùng phải trang bị một hệ thống pin lưu trữ hoặc ắc quy lưu trữ lớn, khá tốn kém. Điều này khiến giá thành hệ thống cao hơn rất nhiều so với các hệ thống hòa lưới. Bởi vậy mà các hệ thống độc lập thường có công suất khá nhỏ. Chúng thường được lắp đặt ở các khu vực không có điện lưới kéo đến, ví dụ như khu vực hải đảo, miền núi xa xôi.