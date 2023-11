Các loại van Hàn Quốc nhập khẩu - VanNhapKhau THP

Van công nghiệp sản xuất tại Hàn Quốc đặc trưng bởi việc sử dụng công nghệ hiện đại, được đánh giá cao về chất lượng và đồng thời có mức giá hợp lý. Dòng sản phẩm này thường là sự chọn lựa ưu tiên cho việc lắp đặt và vận hành trong nhiều dự án của các chủ đầu tư. VanNhapKhau THP có phân phối đến các đơn vị thi công, bao gồm nhà máy, khu công nghiệp và các công trình xây dựng.

Trong số các thương hiệu, van của Wonil Hàn Quốc đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Với đặc điểm nổi bật về sự đa dạng trong chủng loại, mẫu mã, chất lượng và giá cả, van Wonil đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bài viết dưới đây của VanNhapKhau THP sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này.

Van Hàn Quốc là gì?

Van Hàn Quốc là thiết bị van công nghiệp được nhập khẩu trực tiếp từ đất nước Hàn Quốc. Xuất xứ tại đây bao gồm nhà máy, dây chuyền sản xuất và sự đóng góp của nguồn nhân lực người Hàn Quốc.

Các loại van Hàn Quốc phổ biến mà bạn có thể thấy bao gồm: van giảm áp, van một chiều, van xả khí, van điều khiển, van an toàn, lọc Y, bẫy hơi, báo mức, khớp giãn nở, ống nối mềm. Hầu hết các sản phẩm van này được chế tạo từ chất liệu inox, đảm bảo độ bền, tính linh hoạt và giảm thiểu tình trạng ăn mòn trong quá trình sử dụng.

Ưu điểm của van Hàn Quốc

Van công nghiệp Hàn Quốc là một dạng van đặc biệt, được thiết kế để giảm áp lực trong hệ thống đường ống. Từ đó bảo vệ hệ thống và các thiết bị sử dụng chất lỏng trong hệ thống. Đây là sản phẩm độc đáo độc quyền bởi công ty Tuấn Hưng Phát, thường có giá cao hơn so với các loại van khác có cùng chất liệu cấu tạo. Với chế độ hoạt động tự động, sau khi lắp đặt, không cần phải điều khiển van vẫn có thể hoạt động một cách chính xác.

So với các thương hiệu khác trong cùng phân khúc giá, van Hàn Quốc của hãng Wonil có những ưu điểm nổi bật sau:

Chất lượng cao, ổn định và hiệu quả trong hoạt động.

Thời gian bảo trì định kỳ thấp, độ bền cao của thiết bị.

Dễ dàng sửa chữa và lắp đặt.

Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Linh hoạt và phù hợp với nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Lắp đặt rộng rãi, phổ biến trong hệ thống đường ống của các công trình xây dựng và nhà máy.

Ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như cấp thoát nước, thủy lợi, và sưởi ấm.

Những mẫu van Hàn Quốc phổ biến

Van bướm Hàn Quốc

Với kích thước nhỏ gọn và sử dụng chất liệu gang hoặc inox cao cấp. Van bướm Hàn Quốc thường có kiểu kết nối Wafer, điều này giúp nó phù hợp với nhiều tiêu chuẩn khác nhau như BS, JIS 10K hoặc ANSI. Loại van này thường được chia thành hai dạng chính là van bướm tay gạt và van bướm tay quay.

Van một chiều Hàn Quốc

Van một chiều Hàn Quốc (Check Valve Korea) là loại van có chức năng tự động mở khi có áp lực đi qua và tự đóng khi không có áp lực. Van một chiều của Wonil Hàn Quốc được chia thành hai loại chính: van một chiều lá lật và van một chiều cánh bướm. Van một chiều lá lật sử dụng kết nối dạng JIS10K, trong khi van một chiều cánh bướm sử dụng kết nối dạng Wafer.

Van giảm áp Hàn Quốc

Van giảm áp hơi Hàn Quốc thường được đặt trong các đường dẫn chứa lưu chất với áp suất cao, nhằm điều chỉnh áp suất đầu ra để bảo vệ toàn bộ hệ thống. Chúng giúp ngăn chặn quá áp lực, duy trì áp suất ổn định trên toàn bộ hệ thống theo thiết kế. Van này cũng giảm thất thoát nước khi áp suất đầu ra lớn hơn cần thiết. Từ đó giảm nguy cơ vỡ đường ống và hạn chế nguy cơ nứt của đường ống.

Van an toàn Hàn Quốc

Van an toàn Hàn Quốc được thiết kế với nhiệm vụ chính là bảo vệ mạch thủy lực khỏi tăng áp vượt quá giá trị định mức (giá trị này đã được cài đặt trước). Trong quá trình vận hành, van an toàn luôn ở trạng thái đóng. Khi áp suất đầu vào của van vượt quá giá trị định mức, van an toàn sẽ mở ra cho phép một phần chất lỏng chảy qua van và đổ vào thùng chứa. Điều này giúp tránh tình trạng quá áp gây vỡ đường ống, nổ đường ống và nguy cơ hỏng hóc các thiết bị khác trong hệ thống.

Sản phẩm khác, dạng van cổng không chỉ phổ biến trong xây dựng hệ thống dẫn nước mà các lưu chất khí hoặc xăng dầu cũng có thể áp dụng.

Địa chỉ cung cấp van Hàn Quốc chính hãng

Vui lòng liên hệ cho VanNhapKhau THP qua các phương thức liên lạc sau, để nhân viên hỗ trợ trực tiếp.

Điện thoại: 0915891666

Website: https://vannhapkhau.com.vn

Địa chỉ: Số 11, LK 37, KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

P.V