Công ty Thành Tiến Plastic nhận in bao bì số lượng ít, giá rẻ

Bạn đang có nhu cầu cần in bao bì nhưng chưa biết nên chọn in ở đâu là tốt nhất. Một địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ in bao bì, in túi ni lông uy tín mà chúng tôi muốn gợi ý cho bạn chính là Thành Tiến Plastic.

Giới thiệu công ty in bao bì Thành Tiến Plastic

Thành Tiến Plastic là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm đóng gói và các dịch vụ in ấn, in túi ni lông,... nổi tiếng hàng đầu ở nước ta. Từ khi ra đời và phát triển cho đến nay, Thành Tiến Plastic đã có cho mình những bước thành công vượt bậc.

Có cho mình hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, in ấn bao bì nhựa, Thành Tiến Plastic được khách hàng quan tâm và đánh giá cao nhờ những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tuyệt vời mang lại cho khách hàng.

Với triết lý kinh doanh: “Tiến lên, Tiến lên, Không ngừng tiến lên. Phục vụ, Phục vụ, Không ngừng phục vụ”, mọi khách hàng đến với Thành Tiến Plastic đều sẽ được phục vụ hết mình, tận tình nhất.

Bao quát toàn bộ ngành sản xuất và in ấn sản phẩm đóng gói, Thành Tiến Plastic hiện đang trực tiếp sản xuất và cung cấp đa dạng các mặt hàng đa dạng mẫu mã bao bì được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao như:

Các dòng túi nilon: Túi hột xoài, túi zipper, túi ép quai, túi hút chân không

Các sản phẩm bao bì tiện dụng như: Túi đựng rác, bao tay nilon, lá chuối giả

Các sản phẩm túi nilon tự hủy thân thiện với môi trường

Bên cạnh đó, Thành Tiến Plastic còn cung cấp các dịch vụ in ấn chất lượng gồm:

Dịch vụ in bao bì giá rẻ.

Dịch vụ in lụa.

Thiết kế sản xuất bao bì đóng gói.

Sở hữu cho mình cơ sở sản xuất hiện đại, tiên tiến, Thành Tiến Plastic tự hào khi có thể cung ứng số lượng lớn sản phẩm đóng gói chất lượng cho khách hàng, cũng như phục vụ những khách hàng có nhu cầu in ấn theo số lượng.

Xưởng Thành Tiến Plastic nhận in bao bì nhựa số lượng ít

Với nhu cầu in bao bì phục vụ cho việc đóng gói và quảng bá thương hiệu của hầu hết doanh nghiệp kinh doanh hiện nay, Thành Tiến Plastic cung cấp dịch vụ in bao bì chất lượng cho mọi số lượng.

Điểm đặc biệt là xưởng in Công ty Thành Tiến nhận in bao bì nhựa số lượng ít, chỉ từ 25kg là khách có thể đặt hàng in ấn logo, thương hiệu lên bao bì. Đơn hàng sẽ được thực hiện với quy trình chuyên nghiệp đầy đủ các bước:

Tiếp nhận yêu cầu in bao bì túi nhựa của khách hàng. Xác nhận thông tin đơn hàng: số lượng, mẫu mã, màu sắc, thiết kế. Báo giá đơn hàng sản xuất và in trên bao bì nhựa. Hỗ trợ tư vấn, thiết kế mẫu miễn phí theo ý khách hàng. Ký kết hợp đồng in ấn bao bì nhựa. Sản xuất, in ấn và giao hàng theo đúng cam kết. Cung cấp chính sách bảo hành, đổi trả nếu có sản phẩm hư, lỗi.

Thành Tiến Plastic sở hữu những công nghệ sản xuất và in ấn bao bì hiện đại nhất hiện nay như:

Công nghệ in lụa: áp dụng cho những đơn hàng in bao bì số lượng ít (từ 10kg)

Công nghệ in ống đồng: In nhanh, sắc nét, đồng đều, áp dụng cho những đơn hàng lớn (trên 200kg)

Công nghệ in màng ghép: sản xuất các loại bao bì màng ghép phức hợp chất lượng cao, mẫu mã đẹp đang rất được ưa chuộng hiện nay.

Đặt in bao bì giá rẻ tại xưởng in Thành Tiến Plastic

So với các đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn khác, Thành Tiến Plastic được đánh giá cao hơn khi mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ hài lòng bởi:

Sản xuất in ấn sản phẩm giá thành rẻ

Đặt hàng càng nhiều càng có nhiều ưu đãi

Hỗ trợ thiết kế mẫu in, logo, thương hiệu hoàn toàn miễn phí

Nhận đặt sản xuất theo kích thước yêu cầu, in ấn kỹ thuật in ống đồng đối với đơn hàng từ 200kg trở lên.

Đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn, hết mình vì khách hàng. Đơn hàng của khách sẽ được thực hiện và hoàn thiện theo đúng thời gian đã cam kết trên hợp đồng.

Giao hàng tận nơi nếu khách hàng có nhu cầu.

Công ty hiện đang có trụ sở, nhà xưởng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, do đó mà Thành Tiến Plastic tiếp nhận đặt hàng, giao sản phẩm tận nhà khách hàng tại: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,... và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Lời kết

Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ hết mình, tận tình giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Hãy liên hệ đến hotline của cty in bao bì Thành Tiến Plastic để được tư vấn và báo giá dịch vụ ngay nhé!

Thông tin doanh nghiệp

Công ty Thành Tiến Plastic

Hotline: 0906 301 264

Địa chỉ văn phòng:

Tại Hà Nội: DV12 - Lô 12 Tây Nam P. Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tại TPHCM: 197 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: thanhtienplastic641@gmail.com

Website: thanhtienplastic.com

P.V