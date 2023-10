Kích thước Toyota Yaris Cross, so sánh xe Toyota Yaris Cross và Honda BR-V

Kích thước Toyota Yaris Cross như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về dòng xe SUV cỡ B thế hệ mới này của thương hiệu Toyota.

Giá xe Toyota Yaris Cross mới lăn bánh tại nước ta dao động khoảng từ 770 triệu đồng đến 910 triệu đồng, tuỳ theo từng phiên bản và quy định của các tỉnh thành.

Giá xe Toyota Yaris Cross dao động từ 770 đến 910 triệu đồng

Giá lăn bánh Honda BRV mới dao động từ 715 triệu đồng đến 810 triệu đồng, tuỳ theo từng phiên bản và quy định của các tỉnh thành.

Kích thước Toyota Yaris Cross

Kích thước Toyota Yaris Cross với dài 4,310mm x rộng 1,770mm x cao 1,615mm và chiều dài cơ sở là 2,620mm, khoảng sáng gầm 210mm.

Kích thước Honda BR-V dài 4,490mm x rộng 1,780mm x cao 1,685mm, chiều dài cơ sở 2,700mm, khoảng sáng gầm 207mm.

Như vậy, nếu so với đối thủ Honda BR-V thì Yaris Cross thua thiệt hơn khá nhiều. Sở dĩ có sự chênh lệch về kích thước này là do Toyota Yaris Cross là xe SUV/CUV hạng B, còn Honda BR-V lại là chiếc SUV lai MPV.

Trong phân khúc SUV/CUV cỡ B, kích thước Toyota Yaris Cross được đánh giá ở mức vừa đủ. Xe đảm bảo chỗ ngồi thoải mái cho người dùng, đồng thời vẫn dễ dàng luồn lách linh hoạt khi di chuyển trong phố. Bên cạnh đó, với khoảng sáng gầm xe vượt trội (tới 210mm) Yaris Cross chiếm lợi thế khi cần leo lề hay lội nước.

So sánh Toyota Yaris Cross và Honda BR-V

Ở trên, chúng ta đã biết kích thước Toyota Yaris Cross như thế nào. Toyota Yaris Cross mới vừa được nhà sản xuất giới thiệu tại thị trường Indonesia đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Vậy Yaris Cross có gì nổi bật? Dưới đây chúng ta sẽ so sánh Toyota Yaris Cross và Honda BR-V để hiểu chi tiết hơn về chiếc SUV hạng B này.

Ngoại thất

Các chuyên gia đánh giá Toyota Yaris Cross mới như một làn gió mới thổi vào trong phân khúc xe SUV 5 chỗ gầm cao cỡ B. Ngoại hình xe ấn tượng bởi mang phong cách SUV mạnh mẽ và rất trẻ trung. Đặc biệt, nhìn từ bên bên hông, Toyota Yaris Cross mới có kiểu dáng rất đặc trưng của dòng crossover. Toàn thân xe được thiết kế các đường gân dập nổi giúp tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn, thể thao và năng động.

So với Toyota Yaris Cross, Honda BR-V cũng không thua kém khi sở hữu ngoại hình mạnh mẽ cho vẻ đẹp nam tính. Chạy dọc thân xe là các đường gân nổi dạng khối được nối liền từ đèn chiếu sáng trước cho đến tận đèn hậu. Vẻ đẹp của Honda BR-V mang đậm chất SUV trẻ trung hơn là MPV truyền thống.

Nội thất

Toyota Yaris Cross mới sở hữu một khoang nội thất được bày trí khoa học và đầy tính thực dụng. Hệ thống ghế ngồi bọc da tích hợp nhiều tính năng tiện lợi. Khoang hành lý rộng khoảng hơn 450 lít. Các trang bị công nghệ, tiện nghi tiêu biểu: Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút bấm điều khiển chức năng; Cụm đồng hồ công nghệ analog 7inch; Màn hình giải trí 9inch; Điều hòa tự động 2 vùng;...

Nội thất Toyota Yaris Cross mới sở hữu khoang nội thất khoa học và đầy tiện nghi

Khoang nội thất Honda BR-V mới cũng được thiết kế theo hướng đề cao sự trải nghiệm và tiện nghi. Hệ thống ghế ngồi bọc da hoặc nỉ tuỳ theo phiên bản và cũng tích hợp nhiều chức năng. Khoang hành lý có dung tích 244 lít nhưng có thể tăng lên đến 530 lít nếu gập hàng ghế sau. Các trang bị nổi bật: Vô lăng 3 chấu kèm các phím chức năng; cụm đồng hồ công nghệ analog 4.2inch; Màn hình giải trí 7inch; Điều hòa tự động 2 vùng;...

Nhìn chung, so sánh về nội thất Toyota Yaris Cross và Honda BR-V không có quá nhiều sự chênh lệch.

Động cơ, vận hành

Toyota Yaris Cross mới cung cấp hai tùy chọn động cơ:

- Phiên bản động cơ xăng dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa đến 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ này sử dụng hộp số CTV vô cấp đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

- Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5 lít cho công suất tối đa 89 mã lực, mô-men xoắn cực đại 121Nm và đi kèm mô tơ điện công suất cực đại 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Động cơ này sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh.

Honda BR-V mới trang bị động cơ dung tích 1.5 lít hút khí tự nhiên cho mức công suất cực đại 119 mã lực, mô men xoắn cực đại 145Nm. Xe sử dụng hộp số CTV và hệ dẫn động cầu trước.

Như vậy, hệ thống động cơ của Toyota Yaris Cross thua kém hơn đối thủ Honda BR-V.

Trang bị an toàn

Toyota Yaris Cross mới được đánh giá cao nhờ trang bị nhiều công nghệ an toàn vượt trội, tiêu biểu nhất là hệ thống Toyota Safety Sense với các tính năng hiện đại bậc nhất. Bên cạnh đó, xe còn có 6 túi khí, cảm biến trước và sau, camera 360 độ,...

So với Toyota Yaris Cross, Honda BR-V cũng thua thiệt với hệ thống an toàn tân tiến Honda Sensing. Nhờ đó, Honda BR-V sở hữu trang bị an toàn đầy đủ nhất trong phân khúc MPV. Xe cũng có từ 4 đến 6 túi khí tùy theo phiên bản, hỗ trợ cho phanh ABS, EBD, BA, camera lùi,...

Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về kích thước Toyota Yaris Cross và so sánh với Honda BR-V. Nhìn chung trong phân khúc SUV hạng B, xe Toyota Yaris Cross hiện đang nhận được đánh giá cao nhờ ngoại hình đẹp mắt, trang bị hiện đại và tính năng an toàn vượt trội.

Danchoioto là một trong những trang thông tin điện tử về xe hơi và phụ kiện xe hơi hàng đầu tại Việt Nam. Bạn đọc quan tâm lĩnh vực này thì đừng quên truy cập danchoioto mỗi ngày.

P.V