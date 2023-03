Lộ trình học IELTS - Trợ thủ đắc lực giúp thí sinh ôn thi hiệu quả, không lo đứt quãng

Lộ trình học IELTS - trợ thủ đắc lực dành cho người mất gốc tiếng Anh, bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0 hay người đã có kiến thức nền tảng tiếng Anh vững chắc. Vậy làm như thế nào để xây dựng được lộ trình hiệu quả, phù hợp với từng cá nhân? Để đảm bảo ôn luyện thi hiệu quả và tiết kiệm thời gian, cùng tham khảo ngay bài được chia sẻ bởi PREP.VN nền tảng luyện thi toàn diện dưới đây nhé!

Thiếu mục tiêu, mục đích, học IELTS cũng bằng không?

Học IELTS để làm gì là câu hỏi chắc chắn thí sinh nào cũng cần hiểu rõ và trả lời tường tận trước khi bắt tay ôn luyện. Trả lời đủ, trả lời đúng câu hỏi trước đó sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng mông lung trong quá trình trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng. Vậy, hãy cùng đặt ra mục tiêu, mục đích học IELTS bằng cách điền đầy đủ bảng dưới đây để luyện thi IELTS Online hiệu quả:

Bứt phá band điểm nhờ lộ trình học IELTS có 1-0-2!

Không phải ai cũng có sở hữu nền tảng, kiến thức tiếng Anh giống nhau, vậy nên, đừng chăm chăm tham khảo lộ trình học IELTS được vạch sẵn bởi người khác. Cá nhân hóa cho bản thân một lộ trình học IELTS riêng biệt để học luyện thi hiệu quả, nhanh chóng chinh phục điểm số mục tiêu.

Tuy nhiên, làm sao để xây dựng được lộ trình luyện thi IELTS chính xác, đảm bảo nhất? Chắc chắn rằng, vạch ra “đường đi” dẫn tới band điểm cao không hề dễ dàng, do đó, hãy chọn lựa khóa học luyện thi IELTS Online có lộ trình chi tiết, được biên soạn bởi thầy cô giáo giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Tùy vào trình độ mỗi người, lộ trình tương ứng với khóa học lại khác nhau. Chia sẻ bởi Prep nền tảng học và luyện thi online

Lộ trình học IELTS cơ bản

Với những ai đang ở trình độ cơ bản, sở hữu band điểm IELTS 4.0 thì nên sở hữu lộ trình học IELTS cơ bản của PREP.VN được thiết kế cá nhân hóa. Lộ trình luyện thi IELTS Online giúp học viên nhanh chóng xây dựng tư duy, phương pháp làm các dạng bài Listening, Reading, Writing, Speaking. Thông qua 52 bài học IELTS Reading Cơ bản, IELTS Listening Cơ bản, IELTS Writing Cơ bản Plus, IELTS Speaking Cơ bản Plus học viên sẽ viết câu, phát triển ý mạch lạc và rèn luyện cách mở rộng câu trả lời cho nhiều chủ đề.

Lộ trình học IELTS trung cấp

Nếu bạn muốn bứt phá điểm số IELTS, chinh phục 6.0 thì lộ trình học IELTS trung cấp của khóa học cùng tên là lựa chọn thích hợp nhất. Hoàn thành 42 bài học trong thời gian thích hợp sẽ giúp bạn nắm vững chiến lược xử lý nhanh gọn, chính xác các dạng bài Listening, Reading, Writing, Speaking. Chặng này bao gồm các khóa: Listening trung cấp, Reading trung cấp, Writing trung cấp, Speaking trung cấp, Speaking Chuyên sâu. Tham khảo study plan cá nhân hóa dưới đây bạn nhé:

Lộ trình học IELTS chuyên sâu

Nếu bạn muốn làm chủ mọi kỹ năng skimming, scanning, read in details, brainstorm, phát triển ý tưởng hiệu quả, làm chủ ngôn ngữ và tăng tốc độ nói cùng các kỹ năng chuyên sâu thì nên sở hữu lộ trình học IELTS chuyên sâu 4 kỹ năng. 50 bài học trong các khóa: Listening chuyên sâu, Reading chuyên sâu, Writing chuyên sâu, Speaking chuyên sâu Plus, Writing chuyên sâu Plus phù hợp với học viên trình độ 6.0. Tham khảo ngay Study Plan cá nhân hóa dưới đây nhé:

Nỗ lực tự học theo lộ trình học IELTS để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của bản thân. Chỉ cần dành ra 2 - 3 giờ mỗi ngày cày cuốc thì sẽ không bao lâu nữa bạn sẽ chạm tay được vào band điểm IELTS cao.