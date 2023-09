Mẫu ghế Limousine Crystal 4.0 siêu hot

Hiện nay, việc độ ghế Limousine cho xe ô tô đang được rất nhiều chủ xe ưa chuộng. Nổi bật nhất vẫn là các dòng ghế Limousine Crystal 4.0 của thương hiệu HongYi với tính năng điều khiển bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn an toàn 3C.

Mẫu ghế limousine ô tô đi đầu về chất lượng an toàn

Đây là mẫu ghế hạng sang hot nhất trên thị trường hiện nay phù hợp với các loại xe như Toyota Hiace, Sienna, Mercedes, Carnival,... Ghế Limousine Crystal 4.0 đẳng cấp từ kiểu dáng thiết kế đến chất liệu da êm ái, sang trọng với nhiều tính năng “xịn sò”. Thiết kế ghế limousine đầy tinh tế và được chăm chút đến từng chi tiết để tạo nên không gian sang trọng và đẳng cấp nhất.

Ghế limousine đạt chuẩn tiêu chuẩn an toàn quốc tế 3C là loại ghế được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc (gồm: Tiêu chuẩn về chất lượng vật liệu, Tiêu chuẩn về cấu tạo, Tiêu chuẩn về tính năng). Về quy trình lắp đặt, ghế limousine Hongyi lắp đặt khá dễ dàng, an toàn và nhanh gọn.

Điều khiển bằng giọng nói đa ngôn ngữ

Một trong những tính năng nổi bật nhất chính là điều khiển giọng nói thông minh. Đây là dòng ghế được HongYi sản xuất tỉ mỉ và có tính năng điều khiển bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói trên ghế limousine của Hongyi sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để nhận biết và thực thi các mệnh lệnh từ người dùng.

Đi đầu xu hướng về mẫu mã sang trọng và tiện ích

Ngoài ra, Limousine HongYi còn có các tiện ích khác đi kèm như: Hỗ trợ nâng chân, tựa lưng có thể ngả, hộc để ly ẩn, 128 màu ánh sáng, bộ bàn phím điều khiển, massage khí nén, quạt gió, sưởi ấm, sạc không dây, màn hình thông minh,... tất cả nhằm mang đến cho người ngồi những trải nghiệm tuyệt vời, thoải mái nhất trên chính chiếc xe của mình.

Ghế Limousine Crystal 4.0 với tính năng điều khiển giọng nói thông minh

Điểm đặc biệt thú vị của ghế Limousine Crystal 4.0

Mẫu ghế Limousine Crystal 4.0 khác biệt hoàn hoàn so với các ghế zin ô tô truyền thống. Tính thẩm mỹ, thời thượng của ghế Limousine Crystal 4.0 được đánh giá rất cao. Không gian ô tô khi độ được tối ưu, người ngồi trên xe có thể dễ dàng thao tác, di chuyển theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Bọc da Nappa chất lượng cao cấp đem đến sự êm ái, mềm mại. Đồng thời chế độ thư giãn, massage, làm mát và điều chỉnh ghế phù hợp.

Mẫu ghế Limousine Crystal 4.0 thiết kế đầy khác biệt

Độ ghế limousine thương gia trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, phong phú cho chuyến đi dài: tủ lạnh, bàn làm việc, cổng sạc cảm ứng... Ngoài ra, chế độ ngủ không trọng lực của ghế cũng giúp mọi người có 1 giấc ngủ sâu hơn.

Thiết kế bệ tỳ tay, gác chân tương thích với trạng thái nghỉ ngơi thoải mái nhất. Chế độ ngả lưng, gác chân như 1 chiếc giường thực thụ để người dùng được nghỉ ngơi thư giãn.

Điểm đặc biệt thú vị của ghế Limousine Crystal 4.0

PROAUTO.VN - Phân phối độc quyền ghế Limousine Hongyi tại Việt Nam

PROAUTO.VN là trung tâm độ ghế Limousine với nhiều năm kinh nghiệm. Đặc biệt, hiện nay PROAUTO.VN (Hongyi Việt Nam) là đại diện độc quyền tại Việt Nam của thương hiệu HongYi - Một thương hiệu về lĩnh vực limousine hàng đầu thế giới.

PROAUTO.VN với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cấp và chăm sóc ô tô chuyên nghiệp, đã tiên phong mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu từ Hongyi.

PROAUTO.VN - Đại lý độc quyền ghế Limousine Hongyi tại Việt Nam

Với sự phát triển vượt xa ngoài mong đợi, cho đến nay PROAUTO.VN đã và đang trở thành xưởng độ ghế Limousine ô tô chất lượng nhất tại Việt Nam quy tụ đông đảo đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề và chuyên môn cao luôn được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đồng thời, PROAUTO.VN cũng đang là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm phụ kiện ô tô của những thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ và châu Âu: Thương hiệu âm thanh Micro-Precision, Gladen (Germany), Thương hiệu âm thanh Mosconi (Italy), Thương hiệu âm thanh Blam (France), Thương hiệu âm thanh Venom (Indonesia), Vật liệu cách âm chống ồn ô tô SIP, STP (Russia), Phủ Ceramic Diamond Shield (USA), Phim PPF Magnus Pro (USA), Phim cách nhiệt ASWF (USA), Phim cách nhiệt 3M, Cool N Lite,... Màn hình ô tô thông minh: Zestech, Gotech, Bravigo, Kovar, Teyes, Icar,... Độ đèn ô tô: Aozoom, GTR,... Bọc ghế da ô tô,...

