Thông báo (lần 2) tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật bị tạm giữ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo (lần 2) về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Lần 2)

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều 17 Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ tang vật vi phạm hành chính hiện nay không xác định được chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Cụ thể: 05 thùng bỉm Merries; 01 kiện gồm rượu, bánh kẹo…; 02 kiện mỹ phẩm; 01 kiện gồm 06 hộp sản phẩm có thông tin Chejs life Ellectric; 01 kiện gồm 18 hộp túi xách; 01 bao tải xác rắn bên trong đựng giầy; 01 kiện phụ tùng, linh kiện ôtô ; 08 tivi nhãn hiệu xiaomi (tất cả đều do nước ngoài sản xuất hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ) được vận chuyển trên sơmi rơ moóc BKS 29R-51393 được kéo bởi phương tiện vận tải BKS 29H-76338 của Công ty cổ phần Vận tải du lịch Hưng Long (địa chỉ trụ sở tại Nhà số 1, Ngách 40/2, Phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) do tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vào hồi 02 giờ 30 phút, ngày 09/01/2023, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận TDP 1, phường Đậu Liêu, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và tạm giữ theo thủ tục hành chính theo Quyết định số 12/QĐ-TG ngày 09/01/2023 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính trong các vụ nói trên đến liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế theo địa chỉ: Số 268, Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo lần thứ 2, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết vụ việc thì cơ quan ra thông báo sẽ xử lý theo quy định.

TM TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Trần Mạnh Hà