Thông báo truy tìm chủ sở hữu tài sản

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo (lần 1) đến các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. .

Hệ thống máy móc (nghi sử dụng để chế biến khoáng sản) đang bị đang tạm giữ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tạm giữ 1 (một) hệ thống máy móc (nghi là sử dụng để chế biến khoáng sản) bao gồm: 4 (bốn) mô tơ điện; bộ phận nghiền làm bằng kim loại sơn màu da cam; bộ phận sàng, tuyển lựa sau nghiền (vỏ kim loại sơn màu xanh, bên trong có 2 trục xoay); bộ phận băng chuyền (khung kim loại được gắn các con lăn và băng chuyền cao su) (có hình ảnh kèm theo) trên thửa đất số 40, tờ bản đồ số 57, bản đồ đất lâm nghiệp xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc với chủ sở hữu thửa đất, người sử dụng thửa đất, UBND xã Phú Lộc đều không xác định được nguồn gốc, chủ sở hữu hệ thống máy móc trên.

Căn cứ quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản nêu trên mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Bảo An – Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (qua số điện thoại: 0855.038.097) để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Trần Vĩnh Thành