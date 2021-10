Top 5 loại nồi chiên không dầu tốt nhất trên thị trường hiện nay

Nồi chiên không dầu với công dụng nổi bật là chế biến thức ăn nhanh, chiên các món ăn mà không cần phải sử dụng dầu mỡ nên được người tiêu dùng Việt cực kì ưa chuộng. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp Top 5 loại nồi chiên không dầu tốt nhất hiện nay được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Nồi chiên không dầu là một thiết bị gia dụng điện tử được thiết kế dùng để chiên nướng thực phẩm mà không cần sử dụng dầu mỡ. Nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu đó là sử dụng luồng không khí được đốt nóng thông qua hệ thống dây thanh nhiệt bên trong thân nồi, từ đó không khí nóng sẽ được lưu thông tuần hoàn xung quanh thực phẩm, giúp làm chín thực phẩm tốt nhất.

Cách sử dụng nồi chiên không dầu để chế biến thực phẩm

Cách sử dụng nồi chiên không dầu Lock&Lock, Philips hay Bluestone, Tefal hoặc bất kỳ sản phẩm thuộc thương hiệu nào mà bạn mua thì đều giống như nhau. Tuy nhiên để đảm bảo tuổi thọ của nồi cũng như giúp cho thực phẩm được chế biến đúng cách, bạn hãy tham khảo các bước sử dụng nồi chiên không dầu sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần cho việc chế biến, hãy nêm gia vị cho phù hợp trước khi bắt đầu công đoạn chiên nướng bằng nồi.

Bước 2: Tháo rời khay đựng thực phẩm ra ngoài rồi cho các nguyên liệu vào trong khay và lắp ráp đúng vị trí. Sau đó cắm điện cho nồi để nồi có thể hoạt động.

Bước 3: Hãy lựa chọn chế độ chiên nướng bằng cách xoay nút điều chỉnh nhiệt độ theo hướng dẫn của sản phẩm. Sau đó bấm nút để nồi bắt đầu hoạt động.

Sau khi tìm hiểu về cách sử dụng nồi chiên không dầu, bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn sản phẩm nồi chiên không dầu loại nào tốt từ hãng nào để đảm bảo chất lượng và có độ bền cao. Dưới đây là Top 5 sản phẩm nồi chiên không dầu tốt từ các hãng nổi tiếng về điện máy và đồ da dụng.

1. Nồi chiên không dầu hàn quốc Magic A84

Nồi chiên không dầu Magic là thương hiệu về đồ gia dụng nổi tiếng tại Hàn Quốc được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm tiết kiệm điện năng gấp 2 lần so với cách chiên nấu truyền thống, dung tích nồi lên tới 4,4 lít nên rất thích hợp với các gia đình có từ 3-5 người.

Sản phẩm sử dụng công nghệ Rapid Air đạt tới mức nhiệt cao lên tới 200 độ C giúp thực phẩm chín nhanh và giòn đều các mặt. Vỏ ngoài làm bằng nhựa PP, lòng nồi bằng chất liệu Ceramic chống dính tốt giúp dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

2. Nồi Chiên Không Dầu Sunhouse SHD4085G 3.5 lít

Nồi chiên SHD4085G thuộc thương hiệu Sunhouse Việt nam. Có công suất 1500W dung tích 3,5 lít và có chức năng hẹn giờ nấu đến 60 phút giúp bạn rảnh tay làm công việc khác.

Nồi chiên không dầu Sunhouse sử dụng công nghệ Rapid Air và có chế độ tự động ngắt nhiệt khi quá nóng giúp tăng tuổi thọ của thiết bị.

3. Nồi chiên không dầu Lotte LTS – AF5SM

Lotte LTS – AF5SM chính là mẫu nồi chiên không dầu tốt nhất không thể bỏ qua được. Sản phẩm này là phiên bản của dòng nồi chiên không dầu cơ học có độ bền bỉ cao, có công suất lớn 1700W, dung tích 5.5 lít phù hợp với gia đình đông thành viên. Nồi được ứng dụng công nghệ tản nhiệt 360 độ giúp thức ăn chín đều. Thiết kế với ngăn kéo thông minh có thể tháo rời giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn và có thể sử dụng trong máy rửa bát mà không sợ bị ảnh hưởng đến độ bền.

4. Nồi chiên không dầu Lotte LSF904

Lotte LSF904 là mẫu nồi chiên không dầu Lotte tốt nhất được đánh giá cao trên thị trường. Với công suất máy 1500W và có trọng lượng nồi khoảng 6,8kg sẽ tiết kiệm thời gian nấu nướng. Cửa nồi được làm từ chất liệu kính chịu nhiệt trong suốt giúp quan sát thực phẩm dễ dàng hơn và kiểm soát độ chín của thực phẩm dễ hơn.

5. Nồi chiên không dầu AFB 5871 Bluestone 5.5 lít

AFB 5871 Bluestone là sản phẩm đến từ Singapore. Sản phẩm có thiết kế hình khối trụ gọn gàng, công suất 1800W cùng mức nhiệt độ nướng từ 80 – 200 độ C giúp nấu chín thức ăn nhanh chóng hơn. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Rapid Air tỏa nhiệt đều xung quanh nồi. Có chế độ ngắt nhiệt tự động khi quá tải giúp bảo vệ an toàn tối ưu nhất hạn chế được chập điện, cháy nổ. Đây là mẫu nồi chiên không dầu thích hợp với mọi mục đích sử dụng, vừa an toàn vừa nhanh chóng.

Website chuyên review sản phẩm nồi chiên không dầu uy tín

Danhgiachuan.org là website chuyên về review sản phẩm công nghệ chất lượng, uy tín hàng đầu hiện nay. Mỗi sản phẩm đều được đánh giá dựa theo trải nghiệm, phản hồi của khách hàng trên các trang mạng xã hội. Danhgiachuan.org thường xuyên cập nhật thông tin về đánh giá sản phẩm, cố gắng phát triển hơn mỗi ngày để mang đến người tiêu dùng những giá trị tốt nhất trong mua sắm và tiêu dùng.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm bạn có thể tham khảo thông qua:

Website: https://danhgiachuan.org/