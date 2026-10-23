Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, ý kiến, kiến nghị chính đáng của công dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Chiều 23/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10. Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí: Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tham dự phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn.

Trong 3 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao xử lý tại phiên tiếp dân kỳ trước, có 1 vụ việc được xử lý dứt điểm; 2 vụ việc đang được các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp rà soát, kiểm tra, thẩm định thông tin và giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 52 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 28 đơn, lưu 24 đơn do không đủ điều kiện xử lý (đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định; khiếu nại không đạt mục đích nay chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại; đơn không ký tên, hoặc trùng lặp).

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 59 đơn, đã chuyển 22 đơn đến các cơ quan, lưu 37 đơn do không đủ điều kiện xử lý; theo dõi, đôn đốc 21 đơn trong kỳ và kỳ trước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 9 đơn; đang xử lý 1 đơn, chuyển 2 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 6 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn báo cáo sự việc được giao giải quyết.

Tiếp đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã báo cáo cụ thể vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao giải quyết tại phiên tiếp dân kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc báo cáo các vụ việc được giao giải quyết.

Tại phiên tiếp công dân, các đồng chí chủ trì đã tiếp công dân Trần Tiến Lợi – con ông Trần Văn Sỹ (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đề nghị công nhận liệt sỹ cho bố của ông Sỹ là ông Trần Chí – cán bộ lão thành cách mạng năm 1930, nguyên Chủ tịch hành chính lâm thời xã Trúc Lâm, nay là xã Hà Linh (Hà Tĩnh), hy sinh trong khi đi làm nhiệm vụ tại Lào năm 1946.

Công dân Trần Tiến Lợi trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Sau khi nghe đại diện Sở Nội vụ báo cáo về nội dung vụ việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và địa phương liên quan rà soát, xác minh toàn bộ hồ sơ, tư liệu lịch sử về quá trình hoạt động và trường hợp hy sinh của ông Trần Chí. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc cần bổ sung phải hỗ trợ xác minh, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm đầy đủ điều kiện, đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trực tiếp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Các nội dung chỉ đạo tại phiên tiếp dân định kỳ kỳ trước của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã cơ bản được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, báo cáo tiến độ, kết quả theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo tại các phiên tiếp công dân, trong đó tập trung xử lý các vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; không để xảy ra tình huống phức tạp liên quan khiếu nại, tố cáo.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý theo đúng quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết.