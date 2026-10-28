Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đề phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển Hà Tĩnh

Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm vẫn đang tìm kiếm 1 ngư dân mất tích khi tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28/10/2026, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển; đồng thời nhằm chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.