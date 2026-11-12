Thông cáo báo chí số 24, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành cả ngày làm việc tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

BUỔI SÁNG

Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 10: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Từ 08 giờ 10 đến 10 giờ 30: Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, tập trung vào các nội dung: (1) Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; (2) Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP); (3) Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế; (4) Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 40: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất. Theo đó, tại phiên chất vấn có 25 đại biểu chất vấn, 03 đại biểu tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, các câu hỏi đã bám sát nhóm vấn đề chất vấn, nội dung cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc lĩnh vực phụ trách, trả lời đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, có giải pháp hiệu quả, khắc phục những vướng mắc, hạn chế, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau: (1) Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; (2) Nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); nghiên cứu thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP kết hợp vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế. Xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc trước ngày 31/12/2027 các dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo Nghị quyết của Chính phủ; (3) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 30: Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, tập trung vào các nội dung: (1) Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (2) Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; (3) Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

BUỔI CHIỀU

Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 20: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Từ 15 giờ 20 đến 15 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai. Theo đó, tại phiên chất vấn có 29 đại biểu chất vấn, 04 đại biểu tranh luận, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trả lời các vấn đề đại biểu nêu, liên hệ nhiều vấn đề từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau: (1) Hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật. Khẩn trương chuẩn hóa hướng dẫn về quy chuẩn, định mức, khoán chi, việc cấp kinh phí qua Quỹ đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát. Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; (2) Tập trung xử lý các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng, tiến độ cung cấp; trước ngày 29/01/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành khung kiến trúc số; (3) Phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam. Trong năm 2027, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và năng lực đánh giá đối với hệ thống AI có rủi ro cao. Đẩy mạnh phối hợp để phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

Từ 15 giờ 45 đến 16 giờ 35: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung: chính sách thu hút quỹ đầu tư quốc tế và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn; giải pháp, lộ trình, chỉ tiêu phát triển nguồn vốn trung và dài hạn; huy động nguồn lực cho đầu tư công gắn với kiểm soát đầu tư dàn trải, hạn chế nguy cơ lạm phát; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả thị trường và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiêu chí, giải pháp nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, cân bằng các mối quan hệ quốc tế; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phát huy tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương, góp phần hoàn thành 45 chỉ tiêu tại Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng tỷ trọng xuất khẩu, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; cơ chế đặc thù đối với đồng bằng sông Cửu Long.

Từ 16 giờ 35 đến 16 giờ 40: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai. Tại phiên chất vấn, đã có 65 đại biểu chất vấn và 07 đại biểu tranh luận, 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi để các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc lĩnh vực quản lý, trả lời không né tránh và đề ra nhiều giải pháp. Trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo chuẩn bị dự thảo nghị quyết về chất vấn, trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu và khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện. Đồng thời, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trên thực tế.

Thứ Sáu, ngày 13/11/2026: Buổi sáng, Quốc hội tiến hành các nội dung: (1) biểu quyết thông qua: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; (iii) Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; (2) thảo luận tại Hội trường về: (i) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; (ii) phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; (3) thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); (4) Quốc hội họp riêng, nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành các nội dung: (1) biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; (2) Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định công tác nhân sự; (3) biểu quyết thông qua: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (ii) Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; (4) thảo luận tại Hội trường về: (i) chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; (ii) điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; (5) thảo luận tại Tổ về: (i) Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); (ii) Dự án Luật giao dịch hàng hóa phái sinh.