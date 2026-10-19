Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương của Vương quốc Đan Mạch

Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ nước ngoài.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.
Xúc động được nhận Huân chương Voi, huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Huân chương mà Nhà vua trao tặng sẽ luôn nhắc về tình cảm quý báu, tình hữu nghị mà Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam, cũng như trách nhiệm kế thừa và phát huy những di sản mà nhiều thế hệ hai nước đã cùng nhau gây dựng.
Việc Nhà vua Frederik X trao tặng Huân chương Voi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự coi trọng của Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ với Việt Nam.
Trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt, từ quan hệ đối tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Việc trao tặng Huân chương Voi trong chuyến thăm lần này góp phần tôn vinh chặng đường hợp tác đó, đồng thời củng cố sự gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước./.
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