Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Sáng 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.
Tại sân bay quốc tế Copenhagen, Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức trọng thể cấp Nhà nước.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đan Mạch và là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026.
Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh.
Diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.
Chuyến thăm là dịp để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua; thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác.
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Đan Mạch về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI về tình hình phát triển KT-XH cùng các nội dung liên quan tới ngân sách nhà nước.
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