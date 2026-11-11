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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

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Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
nhandan.vn
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Tags:

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #TBT thăm Nhật Bản

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