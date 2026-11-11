Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến 10/11/2026 15:05 Gác lại những dự định trong tương lai, nhiều người trẻ trên quê hương Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đóng góp công sức, trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 10/11/2026 15:01 Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Từ ký ức của cựu chiến binh Hà Tĩnh đến hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Lào 10/11/2026 14:08 Từng chứng kiến quá trình hy sinh đến tận tay chôn cất các liệt sĩ chiến đấu trên đất bạn Lào, những ký ức của ông Lê Văn Hùng – cựu chiến binh thôn Hoa Thám (xã Cẩm Lạc) trở thành manh mối quan trọng để Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh xác định vị trí, đưa các anh trở về với đất mẹ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền 10/11/2026 12:25 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch BCH Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo 10/11/2026 12:00 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Xây dựng TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong sạch vững mạnh, siết chặt đạo đức công vụ 10/11/2026 11:06 TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, siết chặt đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử các vụ án, vụ việc.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương 10/11/2026 10:48 Cử tri các địa phương ở Hà Tĩnh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết nhiều vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh 10/11/2026 08:07 Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.

Chương trình hành động của Chính phủ phát triển các vùng và tổ chức không gian 10/11/2026 05:31 Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 358/NQ-CP ngày 9/11/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới 09/11/2026 20:50 Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 09/11/2026 20:24 Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết.

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 09/11/2026 18:11 VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật.

Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả phát triển KT-XH các xã biên giới kết hợp tăng cường, củng cố QP-AN và đối ngoại 09/11/2026 18:00 Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường, củng cố QP-AN và đối ngoại.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới 09/11/2026 17:36 Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2027 09/11/2026 16:59 Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 và tham gia phiên thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật liên quan tới lĩnh vực y tế.

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 09/11/2026 15:00 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã bổ sung ngày nghỉ lễ 27/7 vào dự luật 09/11/2026 13:40 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cơ quan soạn thảo tiếp thu đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, dự kiến áp dụng từ năm 2027.

Đoàn công tác Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị tại Hà Tĩnh 09/11/2026 12:33 Việc khảo sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 09/11/2026 11:42 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời tham gia nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường 09/11/2026 07:00 Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử lập hiến, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho tư tưởng xây dựng một nhà nước thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.