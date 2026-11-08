Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân bắt đầu thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly chiều 8/11 đến Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản ngày 8-11/11.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn, dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản và thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao.
Tham gia đoàn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và các quan chức khác, theo TTXVN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm có ba ý nghĩa chiến lược. Hai bên sẽ định hướng chiến lược tổng thể để phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của hai bên.
Việt - Nhật sẽ chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn đến tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của kinh tế mỗi nước.
Chuyến thăm cũng tạo động lực cho những đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và công nghiệp chế tạo, trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động, tiềm năng phát triển lớn và quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
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