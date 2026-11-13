Tuổi trung bình khi sinh con của phụ nữ Hà Tĩnh là bao nhiêu?

(Baohatinh.vn) - Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê công bố, Hà Tĩnh là địa phương có tuổi trung bình của mẹ khi sinh con thuộc nhóm cao.
Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 cho thấy tuổi trung bình khi sinh con của nữ giới Việt Nam đang có xu hướng tăng. Cụ thể, năm 2025, tuổi trung bình của mẹ khi sinh con trên cả nước đạt 28,7 tuổi, giảm nhẹ 0,1 tuổi so với năm 2024 nhưng tăng 0,3 tuổi so với năm 2021.
Có 5 địa phương ghi nhận tuổi sinh con của người mẹ ở mức 29,5-30, cao hơn bình quân toàn quốc. Nhóm này tập trung tại đô thị và vùng đồng bằng, trong đó TP HCM đứng đầu với 30 tuổi. Các vị trí tiếp theo là Hà Tĩnh 29,8 tuổi, TP Đà Nẵng 29,7 tuổi, TP Hà Nội 29,6 tuổi và TP Huế 29,5 tuổi. Ngược lại, phụ nữ khu vực miền núi phía Bắc sinh con ở độ tuổi thấp nhất. Lai Châu ghi nhận mức 24,9 tuổi, kế đến là Sơn La 25 tuổi, Điện Biên 25,2 tuổi, Tuyên Quang và Lào Cai cùng 26,2 tuổi.
Trong nhóm có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất, phụ nữ dân tộc Hoa đạt 29,6 tuổi, tiếp đến là dân tộc Kinh (29,2 tuổi), Thổ (28,5 tuổi), Tày (28,4 tuổi) và Sán Dìu (28,3 tuổi). Ngược lại, tuổi trung bình khi sinh con thấp nhất được ghi nhận ở các dân tộc Lô Lô (24,2 tuổi), La Ha (23,8 tuổi), Hrê (23,7 tuổi), Mông (23,5 tuổi) và Xinh Mun (23,5 tuổi).
Theo đánh giá từ số liệu thống kê, tuổi trung bình của mẹ khi sinh con có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương. Nhóm có độ tuổi trung bình cao chủ yếu tập trung ở các đô thị và một số tỉnh đồng bằng, trong khi nhóm có độ tuổi thấp phần lớn thuộc khu vực miền núi phía Bắc; phụ nữ thuộc một số dân tộc thiểu số có xu hướng sinh con ở độ tuổi trẻ hơn so với phụ nữ dân tộc Kinh và một số dân tộc khác.
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