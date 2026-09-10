Bí quyết trồng nấm bào ngư

Từ Duyên - 09/10/2026 20:16

Nấm bào ngư, hay còn gọi là nấm sò, với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn, đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh để phát triển kinh tế.