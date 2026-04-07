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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Chữ “duyên” trong Truyện Kiều

Phan Dung - 04/07/2026 15:25
Chữ duyên trong Truyện Kiều nói về tình yêu, phản ánh số phận, nhân duyên và tư tưởng nhân văn sâu sắc của Nguyễn Du qua từng chặng đời Thúy Kiều.
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