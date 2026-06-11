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Câu chuyện OCOP

Cu đơ Hoàng Nguyên - Món quà dân dã

Lê Tú Anh - 11/06/2026 09:35
Từ những nguyên liệu dân dã, cu đơ Hoàng Nguyên góp phần lưu giữ hương vị quê Hà Tĩnh mộc mạc mà đậm tình người.
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