Cu đơ Hoàng Nguyên - Món quà dân dã

Lê Tú Anh - 11/06/2026 09:35

Từ những nguyên liệu dân dã, cu đơ Hoàng Nguyên góp phần lưu giữ hương vị quê Hà Tĩnh mộc mạc mà đậm tình người.